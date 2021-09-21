В Самаре открылся Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

21.09.2021 11:33 Читали 5

В Самаре стартовал Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». Он будет проходить в областной столице с 20 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Театральный парафестиваль впервые прошел в 2019 году при поддержке Правительства Самарской области и лично Губернатора Дмитрия Азарова, став настоящим событием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль привлек внимание многих театральных коллективов не только из Самарской области, но и за ее пределами. Идею проведения парафестиваля поддержала Министр культуры РФ Ольга Любимова. «У нас этот фестиваль получился по-настоящему творческим и знаковым для нашего региона. Мы предложили нашу самарскую практику взять на вооружение на федеральном уровне и провести всероссийский фестиваль таких театров в нашем городе, в нашем регионе. Рад, что наша идея, наша практика поддержана Министерством», – отметил Глава региона на встрече с министром в январе этого года.

И вот в Самаре проходит теперь уже Всероссийский парафестиваль. Проводится он в очно-заочном формате с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. На первом этапе участники присылали видеозаписи своих спектаклей в оргкомитет. Экспертный совет, отсмотрев присланные видео, из 50 заявок отобрал 15 коллективов, которые примут участие в фестивале очно и покажут свои спектакли на профессиональной сцене.

«Я рада, что фестиваль «Театр – территория равных возможностей» стал по-настоящему всероссийским, в этом году в нем приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, много местных коллективов. Надеюсь, что Самара станет постоянным местом встречи единомышленников, творческой лабораторией для инклюзивных театров со всей страны. Это настоящий праздник театра и творчества, который показывает, что между людьми нет деления на ограниченные и безграничные возможности. Очень хочется, чтобы люди с особыми потребностями имели возможность творить, общаться, работать, быть счастливыми. Я желаю всем участникам парафестиваля творческих эмоций, ярких впечатлений и, конечно же, побед!» — подчеркнула министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш на открытии парафестиваля в театре «Самарская площадь».

Председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль считает, подобные проекты меняют отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья: «Вы посмотрите, как люди этот фестиваль ждут. Создаются новые театры, создаются совершенно новые отношения между людьми, которые поучаствовали в этом фестивале и которые уже увидели спектакли. Наша цель в том, чтобы показать спектакли не для инвалидов, а для любого зрителя. Это важно для чувства собственного достоинства инвалида – он такой же обычный человек, просто с особенностями здоровья. Кроме того, общество видит, что и люди с ограниченными возможностями здоровья интересны, они творческие, что их тоже нужно ценить и любить».

В парафестивале примут участие инклюзивные театры и театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Воронежа, Самары, Тольятти, Ижевска, Хвалынска, Екатеринбурга, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного. Показы спектаклей пройдут на сцене театра «Самарская площадь» и Самарского театра кукол.

В первый день в дневном блоке на сцене выступил интегрированный театр пластики и танца «Апельсин» из г. Кинель со спектаклем «Частички Вселенной-одно Целое», затем — театр самарский «Театр Без Границ» с постановкой «Я – Арлекино». Театр-студия молодых инвалидов «Астрей» из г. Новокуйбышевск представил спектакль «Русь великая». Вечерний блок продолжили самарские театральные коллективы — арт-студия «Душа» со спектаклем «Соловей» и спектакль театра для всей семьи «Витражи» – «Надо помнить».

Руководитель интегрированного театра пластики и танца «Апельсин» из Кинеля Оксана Смолякова отметила: «Социальная адаптация — это самое лучшее, что может дать театр и хореография ребёнку с ограниченными возможностями здоровья. Они очень редко выходят в социум, а здесь сцена как раз то место, где они могут проявить себя».

Во второй день парафестиваля на площадке театра «Самарская площадь» будут показаны спектакли «Как Мужик и Медведь урожай делили» инклюзивного кружка кукольного театра «Буратино» (г. Отрадный), «Без маски» инклюзивной театральной студии «Без маски» (г. Уфа), «Диалоги» творческой инклюзивной студии «Э-моция» (г. Казань), «Жил-был Цыпленок» инклюзивного театра кукол «Надежда (г. Ижевск), «Скрябин. Божественная поэма» Автономной Некоммерческой Организации «Театр кукол «Лель» (г. Хвалынск). Спектакль по М.Зощенко «Граждане или прелести культуры» воронежского театра «Театр равных» будет показан в онлайн-формате.

Третий день парафестиваля начнётся на площадке театра «Самарская площадь» спектаклем «Теремок» театральной студии «Нить Ариадны» (г.Тольятти) и спектаклем «Вокзальные истории» театральной студии «Безусловный театр» (г.Санкт-Петербург). Завершающие показы спектаклей парафестиваля пройдут на сцене самарского театра кукол – это пластический спектакль «Я» театра танца «Непохожие» (г. Самара) и «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» инклюзивного театра-студии «Ora” (г. Екатеринбург). Награждение лауреатов и торжественная церемония закрытия парафестиваля пройдут также на сцене Самарского театра кукол.

Завершится Второй открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» выездной творческой лабораторией на теплоходе по маршруту Самара-Ширяево-Самара. В программе мастер-классы по арт-терапии и актёрскому мастерству, экскурсия по селу Ширяево и посещение дома-музея Репина.