ВСК запустила ДМС с возможностью оплаты франшизы в мобильном приложении

20.09.2021 15:22 Читали 14

Страховой Дом ВСК запустил ДМС с оплатой франшизы в мобильном приложении "ВСК Страхование". Сервис позволит расширить возможности оказания медицинской помощи и существенно снизить бюджет на ДМС.

Франшиза в ДМС — это процент от стоимости лечения, который застрахованный оплачиваем сам.

Запуск программы дает страхователям возможность расширить перечень лечебных учреждений для оказания медицинской помощи без увеличения бюджета на ДМС.

Для застрахованных новый сервис означает:

Возможность получить услуги в лечебных учреждениях повышенной категории с минимальной оплатой,

SMS-уведомление о выставленном счете;

Возможность ознакомления с перечнем полученных услуг перед оплатой;

Удобная оплата счета с привязанной банковской карты;

Возможность посмотреть историю ранее полученных услуг;

Предоставление справки для налогового вычета.

Также ВСК подготовила для своих клиентов комфортное знакомство с цифровым решением. Организованы welcome-дни, где для HR компаний будет проведена презентация о новом сервисе и его удобствах, подготовлены обучающие видеоролики и собрана полезная информация для застрахованных в личном кабинете мобильного приложения.

"Согласно статистике компании, чаще всего наши клиенты выбирают франшизу в 10%, что позволяет им экономить до 25% своего бюджета. В первую очередь это связано с их осознанным выбором клиник, необходимого набора медицинских услуг и возможностью получить помощь специалиста на телемедицинской консультации, — отметил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицинскому страхованию — руководитель блока "Медицина" компании ВСК — Реализация оплаты части стоимости через мобильное приложение позволило включить франшизу в любых клиниках. Дополнительно застрахованный получает цифровой сервис, в котором отображены все посещения и услуги по франшизе, детали счета. В ближайших планах компании — реализация версии, доступной через браузер с компьютера, а также возможность автоматического списания через несколько дней после выставления счета".

Уже сейчас клиенты ВСК, в договорах которых предусмотрен такой формат франшизы, могут воспользоваться услугой, с помощью мобильного приложения "ВСК Страхование".