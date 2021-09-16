Осенью Wink снова покажет лучшие кулачные бои в прямом эфире

16.09.2021 14:56 Читали 10

Начался новый деловой сезон, и в видеосервис Wink возвращаются прямые трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени смотрите первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA "Наше дело". А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы Top Dog.

"Наше дело" окончательно сформировалась как профессиональная организация и промоушен MMA в 2020 году, но уже имеет своих фанатов. Стать бойцом "Нашего дела" и начать свой профессиональный путь теперь может практически каждый. Промоушен с удовольствием предоставляет свою площадку новичкам и даже непрофессионалам. На турнире в один вечер можно увидеть как ожесточенный поединок между опытными ветеранами смешанных единоборств, так и невероятное сражение с участием известных рэперов.

В первом осеннем турнире "Нашего дела" на ринге встретятся новички и уже закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при, причем в трех весовых категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них. Среди тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и Малика Канаева. Ну, а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-боец Максим Новоселов и Иван Вичич.

Начало прямого эфира с турнира "Нашего дела" — 18 сентября в 21:00 по московскому времени.

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины), базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. Основные правила: бой проходит без перчаток; три раунда по две минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть десять секунд, чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на круглом ринге, огражденном стогами сена. В Wink доступны записи самых зрелищных поединков TOP DOG.

В перенесенном на 24 сентября турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.

Турнир TDFC 10 смотрите в прямом эфире 24 сентября с 20:00 по московскому времени.

Ну, а подготовиться к прямым боевым трансляциям поможет специально собранная в Wink коллекция "Фильмы про бои". В ней представлены 36 картин о самых популярных видах боев: MMA, бокс, каратэ, кунг-фу, снятых в жанрах социальной и психологической драмы, боевика, фэнтези, комедии. Только захватывающие дух фильмы о великих победах на ринге и в первую очередь — над собой. Здесь можно найти старую добрую мировую классику ("Рождение дракона" с Брюсом Ли, "Кикбоксер" или "Уличный боец" с Жан-Клодом Ван Даммом, "Малышка на миллион" и другие) или сразу несколько фильмов, прямо или косвенно связанных с легендарным боксером Мухаммедом Али ("Я — Али", "Дебошир", "Лицом к лицу с Али").

Некоторые фильмы из коллекции доступны только в Wink. Это "Молот" — история жизни борца Мэтта Хэмилла, родившегося глухим. "Правило боя" — российская спортивная драма про спарринг-партнера Тараса, которому неожиданно самому пришлось выйти на ринг против очень грозного противника. А также "Забойный реванш" в эксклюзивном переводе Гоблина — убойная комедия 2013 года про ветеранов бокса, в которой Сильвестр Рокки Сталлоне вызывает на ринг Роберта "Бешеного быка" де Ниро.