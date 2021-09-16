Дмитрий Азаров открыл Дворец спорта в Самаре

16.09.2021 10:48 Читали 7

В среду, 15 сентября, состоялось торжественное открытие Дворца спорта в Самаре. Старт работе знакового для всего региона объекта на улице Молодогвардейской в областной столице дал Губернатор Дмитрий Азаров.

«Я счастлив сегодня от того, что могу приветствовать вас в стенах нового Дворца спорта. Сегодня замечательный день, который мы приближали как могли, и сделали на год раньше то, что должны, обязаны были сделать – построить объект на месте, где когда-то и был легендарный наш Дворец спорта, куда я и сам ходил играть в баскетбол», – отметил Глава региона на церемонии открытия.

Строительство Дворца завершилось на год раньше запланированных сроков. Еще несколько лет назад судьба ледовой арены была под вопросом. Когда предыдущей управленческой командой принималось решение о сносе Дворца спорта ЦСК ВВС, не было ни продуманного проекта нового Дворца, ни финансового обеспечения работ.

Глава региона Дмитрий Азаров взялся за решение проблемы с первых дней работы в должности. В сжатые сроки был подготовлен проект, предусмотрено региональное финансирование.

«Конечно, очень непросто было найти архитектурные решения, чтобы увеличить количество зрительских мест и расположить его здесь, в этом историческом для Дворца спорта месте. Но мы это сделали, и сегодня новый, комфортный, красивый, современный, уютный дворец спорта открыл свои двери для жителей Самары и Самарской области, для гостей нашего региона, потому что теперь здесь будут проходить хоккейные, баскетбольные, волейбольные баталии, здесь будет жить фигурное катание и многие другие виды спорта», – уверен Дмитрий Азаров.

Благодаря системной работе Губернатору удалось заручиться поддержкой федерального центра. Так, в 2018 году во время визита в Самарскую область Президента России Владимира Путина состоялась встреча Главы государства с тогда еще врио Губернатора Самарской области. Дмитрию Азарову удалось убедить Президента в значимости этого объекта для всех жителей региона. Была достигнута договоренность о дополнительном финансировании строительства из федерального бюджета. Объект строился, в том числе, на средства проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного российским лидером.

«Сегодня очень важный день. И я хочу поблагодарить тех людей, которые помогли нам реализовать и воплотить в жизнь нашу мечту – это, прежде всего, Президент страны Владимир Владимирович Путин. Его помощь здесь была определяющей. И кончено то, что мы в рамках реализации нацпроекта смогли ускорить строительство Дворца спорта, сегодня дает нам возможность, не откладывая на завтра, принимать спортивные баталии, тренироваться самым юным спортсменам Самарской области, – отметил Губернатор. – Я хотел бы сегодня поблагодарить двух Министров спорта Российской Федерации – Павла Анатольевича Колобкова и Олега Васильевича Матыцина. Без их помощи и поддержки мы совершенно очевидно не справились со строительством дворца в опережающие сроки».

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал сотрудникам и руководству ПАО «НК «Роснефть» — главному исполнительному директору, председателю правления, заместителю председателя совета директоров компании Игорю Сечину. Крупнейший нефтеперерабатывающий холдинг страны выделил существенные средства на возведение этого объекта в рамках социально-экономического партнерства.

«Отдельно хотел бы поблагодарить наших партнеров – компанию «Роснефть» и лично Игоря Ивановича Сечина. Здесь более полумиллиарда рублей было софинансирование компании «Роснефть». Такое объединение усилий и позволило нам реализовать этот проект, эту мечту опережающими сроками», – подчеркнул Губернатор.

Выделению дополнительных средств из федеральной казны способствовал депутат от Самарской области, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету Леонид Симановский. «Не стану скрывать, что мы с Дмитрием Игоревичем Азаровым очень старались, чтобы открытие нового Дворца спорта случилось уже в этом году. Прошлой осенью в ходе принятия Госдумой федерального бюджета на этот год нам удалось привлечь необходимую финансовую поддержку, мы добились в Правительстве России выделения почти 1,6 млрд рублей на завершение строительства, – отметил он. – Сейчас приятно осознавать, что все получилось, и теперь в Самарской области есть такой важный многофункциональный объект. Он ведь не только дает возможность всем желающим заниматься различными видами спорта, укреплять здоровье, но и проводить в регионе крупнейшие российские и международные соревнования, а также выставки, концерты, конференции, культурно-массовые мероприятия».

Во Дворце установлено самое современное инженерное оборудование, в том числе, уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок, которых во дворце две – основная и тренировочная. Важно отметить, что заморозка льда имеет шесть режимов – отдельно для официальных хоккейных игр, для тренировок, для занятий фигуристов и так далее.

Помимо ледовых площадок, во Дворце спорта предусмотрена одна из лучших в России и пока единственная в регионе сертифицированная профессиональная площадка для керлинга на четыре дорожки. Кроме того, в здание оборудованы универсальный и хореографический залы, помещения-трансформеры для общественных мероприятий. Технологически объект поделен на автономные функциональные зоны, что позволяет одновременно проводить несколько мероприятий.

«Здесь могут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и, что очень важно, подрастающие поколения, детки – те, кто сегодня делает первые шаги в спорте. Здесь будет жить спорт, я уверен, 24 часа в сутки», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Архитекторы сохранили в проекте и преемственность старого и нового спорткомплексов. Так, на фасадах размещены панно с изображением хоккеистов и фигуристов, установлена памятная табличка о первом в областной столице концерте Владимира Высоцкого с многотысячной аудиторией. Символы старой Самары уравновешивают огромный наружный светодиодный экран, на котором будут транслировать спортивные состязания.

«Я благодарен архитекторам и строителям, которые работали с душой и истинным патриотизмом. По-другому такие объекты возводить просто невозможно, – обратился Губернатор. – Хочу поблагодарить как руководство компании, так и всех строителей, которые по ходу проведения работ ориентировались в изменениях в проекте. Мы анализировали материалы, принимали решения по их изменению. Работать в таких условиях при сжатых сроках, учитывая креативные идеи, предложения людей, было непросто».

На церемонии открытия выступили творческие коллективы и юные спортсмены Самарской области, которые уже сегодня подают большие надежды, побеждая в соревнованиях различного уровня. Отдельного внимания были удостоены победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр разных лет, заслуженные тренеры, воспитавшие не одно поколение спортсменов.

В завершении Глава региона поблагодарил режиссеров, творческие и спортивные коллективы, которые устроили яркое, насыщенное и динамичное шоу. «Я уверен, что для самых юных наших участников, которые вышли сегодня на эту площадку, это запомнится навсегда. Пройдут годы, пройдут десятилетия, и они будут вспоминать, что они сделали первые шаги на этой спортивной арене, которая будет приносить победу нашим спортсменам и нашим командам, которая будет принимать соревнования высочайшего уровня: мирового и всероссийского, – обратился Дмитрий Азаров. – Меня переполняют эмоции, как думаю, и большинство присутствующих сегодня на церемонии открытии Дворца спорта. Мы увидимся здесь еще не раз: и поболеем, и порадуемся, наверное, и погрустим. Спорт не бывает без побед и поражений. Но совершенно точно, этот зал будет объединять, а не разделять, людей, которые любят спорт, – активных и энергичных. И именно таких людей большинство в Самарской области».