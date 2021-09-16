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В Крутых Ключах в Самаре с 2022 года построят школу, две поликлиники и два спорткомплекса

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В Красноглинском районе Самары появятся новые объекты социальной сферы. Их разместят на территории Крутых Ключей. Данная тема обсуждалась на прошедшем совещании в правительстве Самарской области.

В частности, в районе хотят построить еще одну школу, две поликлиники и два спортивных комплекса. При этом, с учетом быстрого развития и заселения Крутых Ключей, проекты будут типовыми, отметил первый вице-губернатор – председатель облправительства Виктор Кудряшов. Это позволит сократить сроки реализации задуманного.

Один быстровозводимый спорткомплекс уже строят, он будет готов в 2022 году. Для второго выделен участок площадью в 1,6 га в районе железнодорожной станции «Ягодная». Комплекс намерены достроить в конце 2023 года. Пока не решено, каким будет этот объект: предстоит определиться, включать ли в его состав помимо универсального спортзала и бассейна еще и каток. В Красноглинском районе уже есть две ледовые арены – «Союз» и «Кристалл». В течение 10 дней пройдут консультации по данному вопросу, а проектирование комплекса начнется в 2022 году.

Что касается новой школы, то ее планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году на улице Школьной. В настоящее время минпросвещения РФ одобрило заявку региона по ее строительству на условиях концессии.

В начале 2022 года в Крутых Ключах появится поликлиника модульного типа для детей и взрослых, рассчитанная на прием 1000 человек в смену. Тогда же стартует подготовка проекта капитального здания медучреждения той же мощности. Земельный участок для него выделен.

В 2024 году в «Кошелев Парке» рядом с Крутыми Ключами в Смышляевке введут поликлинику на 700 взрослых и 300 детей в смену, которая уже проектируется. Четырехэтажное здание разместят на участке площадью 2,3 га. Также на заседании был рассмотрен план по строительству поликлиники в районе улицы Путевой в пос. Мехзавод. Минстрою и минздраву поручено принять решения по объекту и земельному участку. Этот проект включат в бюджет 2022 года.

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