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ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство "Корпорации МСП"

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ПСБ стал участником пилотного проекта кредитования малого и среднего бизнеса, в рамках которого предприниматели могут получить финансирование под зонтичное поручительство "Корпорации МСП" в размере до 50% от суммы кредитного договора.

В случае если заемщик удовлетворяет пакетным требованиям поручителя, новый механизм позволяет сократить время на одобрение заявки предпринимателя, так как по условиям поручительства не потребуется отдельного согласования каждой кредитной заявки. Финансирование доступно заемщикам, находящимся в реестре субъектов МСП, и выдается на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности.

"Механизм зонтичного поручительства является оптимальным инструментом для кредитования малого и среднего бизнеса, и он особенно востребован микропредприятиями, поэтому мы встроили процесс получения поручительства в наш кредитный конвейер, где решение с поручительством можно получить в режиме онлайн. Мы уверены, что подобный подход позволит повысить доступ предпринимателей к банковскому финансированию за счет повышения процента одобренных кредитов и увеличения их средней суммы", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Подать заявку на кредит под поручительство "Корпорации МСП" можно как в рамках стандартной кредитной процедуры, так и дистанционно — для удобства клиентов ПСБ интегрировал возможность использования зонтичного поручительства Корпорации МСП в собственную онлайн-платформу, которая позволяет оформить кредит за один день всего по двум документам.

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Назад. 15 сентября 2021
ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство "Корпорации МСП"
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