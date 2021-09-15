16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК второй год подряд поддержала международные соревнования по триатлону IRONSTAR

Читали 16

Страховой Дом ВСК — второй год подряд официальный страховщик международных соревнований по триатлону для любителей и профессионалов IRONSTAR TRIATHLON.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, в Москве прошел IRONSTAR Лужники 2021, в котором приняло участие свыше 3,5 тыс. спортсменов. Все они были под надежной защитой ВСК.

Также все желающие могли принять участие в розыгрыше на стенде ВСК и выиграть плед, ланч-бокс или автовизитку. Главные счастливчики стали обладателями мяча и футболки с личным автографом вратаря Игоря Акинфеева.

Для любителей сладкого ВСК подготовила шоколадное и сливочное мороженое, а приверженцы здорового образа жизни получили облепиховый, клюквенный и брусничный морсы с повышенной концентрацией витаминов и низким содержанием сахара.

Около 100 участников соревнований IRONSTAR Лужники 2021 принесли в копилку благотворительного спортивного челленджа "ВСК GO!" свыше 1000 км. Общая цель челленджа — усилиями всех участников преодолеть отметку в 30 тыс. км, которые будут конвертированы в призы для спортсменов и деньги, направленные в благотворительный фонд "Арифметика добра". Стать частью команды "ВСК GO!" можно по ссылке vskgo.russiarunning.com. Официальный аккаунт проекта в Инстаграме instagram.com/vsk.go.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 сентября 2021
ВСК второй год подряд поддержала международные соревнования по триатлону IRONSTAR

В России и мире

"Ростелеком" помог собрать в школу детей из приюта "Солнечный лучик"

Сотрудники Самарского филиала компании "Ростелеком" провели в Самарской области очередную благотворительную акцию для детей из подшефного приюта "Помоги собраться в школу". Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик" к 1 сентября получили новые яркие ученические рюкзаки и портфели.

Культура и стиль

Люди

Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию

В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследование приглашают тех, кто столкнулся с заболеванием средней или тяжелой степени. Такую диспансеризацию уже прошли более 16 000 жителей губернии.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она