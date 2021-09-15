ВСК второй год подряд поддержала международные соревнования по триатлону IRONSTAR

15.09.2021 13:46 Читали 16

Страховой Дом ВСК — второй год подряд официальный страховщик международных соревнований по триатлону для любителей и профессионалов IRONSTAR TRIATHLON.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, в Москве прошел IRONSTAR Лужники 2021, в котором приняло участие свыше 3,5 тыс. спортсменов. Все они были под надежной защитой ВСК.

Также все желающие могли принять участие в розыгрыше на стенде ВСК и выиграть плед, ланч-бокс или автовизитку. Главные счастливчики стали обладателями мяча и футболки с личным автографом вратаря Игоря Акинфеева.

Для любителей сладкого ВСК подготовила шоколадное и сливочное мороженое, а приверженцы здорового образа жизни получили облепиховый, клюквенный и брусничный морсы с повышенной концентрацией витаминов и низким содержанием сахара.

Около 100 участников соревнований IRONSTAR Лужники 2021 принесли в копилку благотворительного спортивного челленджа "ВСК GO!" свыше 1000 км. Общая цель челленджа — усилиями всех участников преодолеть отметку в 30 тыс. км, которые будут конвертированы в призы для спортсменов и деньги, направленные в благотворительный фонд "Арифметика добра". Стать частью команды "ВСК GO!" можно по ссылке vskgo.russiarunning.com. Официальный аккаунт проекта в Инстаграме instagram.com/vsk.go.