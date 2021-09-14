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В День города в Самаре открыли 12 новых арт-объектов от Samara Ground Art Festival 2021

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В воскресенье, 12 сентября, в День города в Самаре официально представили работы участников проекта Samara Ground Art Festival 2021. Событие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

В течение двух недель художники работали над 12 уникальными арт-объектами, которые жители города теперь смогут увидеть в любое время. Главным событием вечера стала мировая премьера металлической скульптуры, созданной Покрасом Лампасом специально для фестиваля в Самаре. Стрит-арт художник с мировым именем впервые в своей карьере создал городскую скульптуру, вдохновившись размышлениями о будущем культуры.

Во время презентации 12 сентября была организована специальная программа, и выставлена подсветка арт-объектов. С 20 до 23 часов все желающие могли посмотреть работы стрит-арт художников, а на некоторых точках даже познакомиться с авторами проектов. В открытии арт-объектов приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Они оценили работы, пообщались с художниками и организаторами фестиваля.

Дополнительная культурная программа включала выступление оперной певицы Надежды Сорокиной рядом с арт-объектом, созданным Марией Хардиковой, на Галактионовской, 37, представление космических аниматоров рядом с муралом Миши Most на Ленинградской, 70 и короткий концерт музыканта-балалаечника около работы Алексея Кислова на Маяковского, 20.

Свой арт-объект на площади Сельского хозяйства художник Покрас Лампас представил лично.

«Я очень старался успеть закончить работу к 12 сентября на таком уровне качества, которое я обычно требую — с вниманием к мельчайшим деталям. И большое спасибо самарским ребятам, которые работали над проектом, всей команде Samara Ground и городу. Мне всегда приятно возвращаться в Самару и чувствовать свободу и ответственность, которую мне здесь предоставляют. Когда свобода и ответственность сочетаются, получается проект, которым гордишься», — сказал он.

«Я надеюсь, мы продолжим сотрудничество. У нас есть задумки по реконструкции скверов, парков. И мне кажется, это такое новое слово в организации пространства, которое было бы очень востребовано, — обратился Дмитрий Азаров к Покрасу Лампасу. — Я всех поздравляю с этим событием, подчеркну, мирового масштаба».

В сквере рядом с домом по Волжскому проспекту, 33 была представлена городская скульптура, созданная Покрасом Лампасом специально для Самары и посвященная будущему культуры.

«Самара открыта к экспериментальным и смелым проектам, — уверен художник. — Максимально поддерживает их в технической и в творческой части. Здесь я представил свою первую скульптуру, установленную в городском пространстве. Я очень рад, что такой сложный проект был доведен до конца. Большая благодарность самарской команде, самарским производствам, которые взялись за то, чтобы вырезать металл по моему эскизу и собрать эту конструкцию в достаточно сжатые срок. Для меня это большая гордость, ведь я и в прошлом году сделал очень значимый арт-проект в Самаре и продолжаю в этом году, не уменьшая масштаб».

После презентации арт-объектов в Самаре команда организаторов и художники приступят к работе над вторым этапом фестиваля в Тольятти.

«Уже сейчас в Самаре проходят культурные события мирового масштаба. В этом году мы будем проводить фестиваль и в Тольятти, где уже нас очень ждут. Ведь в Автограде таких проектов не происходило, наверное, никогда. Думаю, что мы смогли удивить областную столицу, и с Тольятти у нас тоже все получится», — отметил идеолог проекта Samara Ground, заместитель вице-губернатора — руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области Александр Васильев.

Список адресов арт-объектов, созданных в Самаре в рамках проекта Samara Ground 2021:

  • ул. Галактионовская, 2 (Cobre, Андрес Иглесиас)
  • ул. Галактионовская, 37 (Мария Хардикова)
  • ул. Ленинградская, 70 (Миша Most)
  • ул. Льва Толстого, 82 (L7Matrix, Луис Густаво Мартинс)
  • ул. Пушкина, 195 (Павел Orez)
  • ул. Маяковского, 20 (Алексей Кислов)
  • ул. Первомайская, 24 (Роман Мураткин)
  • сквер на четвертой очереди набережной (Антонина Фатхуллина)
  • площадь Сельского хозяйства (Покрас Лампас)
  • пр. Кирова, 260 (Денис Вертиго, Арт Абстрактов и Клаус)
  • сквер рядом с домом на Волжском проспекте, 33 (Покрас Лампас).

Также в рамках проекта испанский художник SAV45 (Вячеслав Гунин) расписал трамвай, курсирующий по маршруту №1.

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