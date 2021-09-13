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ВСК - лидер роста рынка страхования имущества физлиц по итогам второго квартала 2021 года

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По данным ЦБ РФ, Страховой Дом ВСК показал лучшую динамику роста объема сборов страхования имущества физлиц (ИФЛ) в рейтинге крупнейших компаний российского рынка по итогам второго квартала 2021 г., увеличив объем собранных премий на 96,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам шести месяцев рост доли рынка компании по страхованию имущества физлиц составил 2,1 п.п., что является лучшим показателем среди Топ-10 страховых компаний.

Сборы ВСК по страхованию от несчастных случаев и болезней (НС и Б) во втором квартале 2021 г. увеличились на 70,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 г., сборы КАСКО - на 46,5%, ДМС - 42,1%.

По итогам первого полугодия 2021 г. объем сборов ВСК достиг уровня 43,4 млрд руб., увеличившись на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наибольший рост продемонстрировало страхование имущества физлиц (ИФЛ) (46,2%), КАСКО (32,5%) и несчастного случая и болезни (НС и Б) (27,8%).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. динамика роста собранных премий ВСК по страхованию имущества физлиц превышает динамику роста сборов рынка в 2,5 раза, динамика роста собранных премий по КАСКО опережает рост рынка в 1,4 раза. Сборы компании по страхованию имущества физлиц по итогам шести месяцев 2021 г. составляют 3,9 млрд руб., по КАСКО - 11, 1 млрд рублей.

"Несмотря на определенную турбулентность финансовых рынков в этом году, ВСК показывает стабильный прирост сборов. Это обусловлено не только высоким уровнем надежности компании, но и непрерывной работой над повышением уровня удобства сервиса покупки полисов, расширением каналов продаж и внедрением инновационных технологий, - отметил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский. - Также сегодня мы наблюдаем за консолидацией российского рынка страхования: количество игроков сокращается, а доля рынка компаний, входящих в топ-10, растет. Так, например, доля рынка крупнейших страховщиков без учета компаний по страхованию жизни увеличилась почти на 2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 82,2%".

 

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Новости

Назад. 13 сентября 2021
ВСК — лидер роста рынка страхования имущества физлиц по итогам второго квартала 2021 г.

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