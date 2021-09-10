ПСБ запустил новый продукт - "Счет эскроу для юридических лиц"

10.09.2021 14:53 Читали 145

ПСБ запустил новый продукт для корпоративных клиентов - счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок. Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре. Счет эскроу используют в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, при подписании мировых соглашений, при продаже ценных бумаг, долей, в операциях с интеллектуальной собственностью.