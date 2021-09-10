16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ запустил новый продукт - "Счет эскроу для юридических лиц"

Читали 145

ПСБ запустил новый продукт для корпоративных клиентов - счет эскроу, с помощью которого предприятия могут снизить риски при оформлении различных сделок. Одна сторона сделки вносит деньги на счет эскроу, вторая сторона гарантированно получает эти деньги только после того, как выполнит свои обязательства, прописанные в договоре. Счет эскроу используют в том числе при купле-продаже недвижимого имущества, при подписании мировых соглашений, при продаже ценных бумаг, долей, в операциях с интеллектуальной собственностью.

"ПСБ как независимый посредник следит за выполнением условий договора сделки, детально проверяет все документы. Повышенный уровень защиты имущества - это основная особенность нового механизма. В целом эскроу, в отличие от аккредитива, - более гибкий инструмент при расчетах, его условия стороны вправе установить сами. Важно также, что на счете эскроу можно "замораживать" не только деньги, но и другое движимое имущество - например, ценные бумаги", - сказал Владимир Ефанов, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов ПСБ.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 сентября 2021 Вперед.
ПСБ запустил новый продукт "Счет эскроу для юридических лиц"
В Самарской области развивают экспорт медицинских услуг
В Самаре открыта первая в России ретро - почта
Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию
Баскетбольный клуб «Самара» готов к новому сезону

В России и мире

"Ростелеком" помог собрать в школу детей из приюта "Солнечный лучик"

Сотрудники Самарского филиала компании "Ростелеком" провели в Самарской области очередную благотворительную акцию для детей из подшефного приюта "Помоги собраться в школу". Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик" к 1 сентября получили новые яркие ученические рюкзаки и портфели.

Культура и стиль

Люди

Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию

В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследование приглашают тех, кто столкнулся с заболеванием средней или тяжелой степени. Такую диспансеризацию уже прошли более 16 000 жителей губернии.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она