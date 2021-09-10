16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области развивают экспорт медицинских услуг

Читали 30

В региональном центре «Мой бизнес» обсудили развитие экспорта услуг в сфере здравоохранения. Вопросы вывода на зарубежные рынки самарских производителей, в том числе и медицинских услуг, – одно из направлений программы Стратегии лидерства, созданной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.

В обсуждении под председательством заместителя председателя областного правительства Натальи Катиной приняли участие представители структурных подразделений Правительства региона, предприниматели, представители медицинских учреждений и общественных объединений.

Участники совещания смогли задать вопросы и получить ответы по широкому кругу проблем, связанных с перспективами развития экспортной деятельности в сфере медицинского туризма.

«В Самарской области создан целый комплекс мер поддержки потенциальных и действующих экспортеров. Специалисты регионального Центра поддержки экспорта готовы проконсультировать по любому вопросу внешнеэкономической деятельности: выбора страны для поставок, поиска зарубежных партнеров, перевода презентационных материалов на иностранные языки, участия в международных выставках и многих других. С этого года мы запустили комплексные услуги, позволяющие предпринимателю получить сразу несколько мер поддержки в зависимости от своего запроса и быстрее получить результат. Среди клиентов центра есть и поставщики медицинских услуг, которые успешно осваивают внешнеэкономическую деятельность при поддержке региона», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал присутствующим о механизмах развития экспорта медицинских услуг, оценке перспектив этого направления и препятствиях, существующих на пути экспортеров, а также способах решения проблемных вопросов.

Участники также затронули тему медицинского туризма. О его отдельных аспектах рассказал зампред Общественной Палаты Самарской области Константин Титов.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы по вопросам экспортной деятельности в сфере здравоохранения при министерстве здравоохранения Самарской области с участием бизнес-сообщества.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 сентября 2021
ПСБ запустил новый продукт "Счет эскроу для юридических лиц"
В Самарской области развивают экспорт медицинских услуг
В Самаре открыта первая в России ретро - почта
Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию
Баскетбольный клуб «Самара» готов к новому сезону

В России и мире

"Ростелеком" помог собрать в школу детей из приюта "Солнечный лучик"

Сотрудники Самарского филиала компании "Ростелеком" провели в Самарской области очередную благотворительную акцию для детей из подшефного приюта "Помоги собраться в школу". Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик" к 1 сентября получили новые яркие ученические рюкзаки и портфели.

Культура и стиль

Люди

Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию

В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследование приглашают тех, кто столкнулся с заболеванием средней или тяжелой степени. Такую диспансеризацию уже прошли более 16 000 жителей губернии.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она