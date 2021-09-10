Более 16 000 жителей области прошли углубленную диспансеризацию

10.09.2021 10:33 Читали 16

В поликлиниках региона проходит углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь на обследование приглашают тех, кто столкнулся с заболеванием средней или тяжелой степени. Такую диспансеризацию уже прошли более 16 000 жителей губернии.

«Углубленная диспансеризация позволяет вовремя выявить осложнения у пациентов, перенесших COVID-19, — пояснила заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 10 Ольга Борзова. — Обследование включает два этапа. Вначале мы проводим общий и биохимический анализы крови, спирометрию, определение сатурации крови, тест 6-метровой ходьбы и рентгенографию органов грудной клетки, определяем концентрацию Д-димера в крови у пациентов, перенесших заболевание средней и тяжелой степени тяжести. Если во время этих мероприятий терапевт замечает тревожные изменения, пациент направляется на эхокардиографию, компьютерную томографию легких и допплеровское сканирование вен нижних конечностей. Эти исследования составляют второй этап диспансеризации».

Пациент Татьяна Сухова — одна из тех, кто уже прошел комплексное обследование в рамках углубленной диспансеризации.

«Я заболела COVID-19 в июне прошлого года, — рассказала Татьяна Юрьевна. — Болезнь протекала тяжело. Высокая температура, одышка, кашель — я два месяца не поднималась с постели. Лечилась дома, под контролем участкового терапевта. Сейчас прошла углубленную диспансеризацию, чтобы убедиться, что все в порядке. Это важная и необременительная процедура: я обошла всех специалистов всего за пару дней».

Напомним, с 1 июля 2021 года в стране действует расширенная программа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения. По инициативе Президента РФ Владимира Путина особое внимание уделяется пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией. Если ранее профилактические мероприятия были, прежде всего, направлены на раннее выявление хронических и онкологических заболеваний, то углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.

Оказание своевременной и качественной медпомощи, создание условий для раннего выявления возможных заболеваний – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей области. По поручению главы региона при организации диспансеризации особое внимание уделено разделению потоков больных и людей, проходящих плановый врачебный осмотр для обеспечения безопасности всех посетителей лечебных учреждений.