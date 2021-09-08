16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В селе Спиридоновка открыли новую спортивную площадку

Читали 70

Универсальная спортивная площадка в селе Спиридоновка имеет все шансы стать центром притяжения для местных жителей, так как там есть условия для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гандбол, стрит-бол, хоккей и др. Спортплощадка позволяет поддерживать форму круглый год, причем практически без возрастных ограничений.

Благоустроить территорию удалось благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Совместными усилиями, с финансированием из регионального и муниципального бюджетов в общей сумме более 2,5 млн рублей, работы провели в сжатые сроки.

Рядом с обновленной хоккейной коробкой установлены и две теплые раздевалки для спортсменов. Теннисный стол усиленной антивандальной конструкции выдержит испытание временем и погодой. Появились на спортплощадке и уличные тренажеры. Пешеходные дорожки, лавочки и урны - все для удобства сельчан.

Руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин уверен, что такие спортсооружения в сельских территориях должны стать нормой: "Такие площадки должны быть в каждом селе, буквально в шаговой доступности. Здесь можно погонять мяч или позаниматься на тренажерах, сыграть в хоккей или в теннис. Очень важно, что этот спортивный объект появился исходя из пожеланий жителей села, а еще - с привлечением средств областного бюджета".

Версия для печати

Новости

Назад. 08 сентября 2021 Вперед.
В селе Спиридоновка открыли новую спортивную площадку
"Ростелеком" приступил в Самарской области к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства
Страховой Дом ВСК стал партнером проекта "Московский акселератор"

В России и мире

"Ростелеком" помог собрать в школу детей из приюта "Солнечный лучик"

Сотрудники Самарского филиала компании "Ростелеком" провели в Самарской области очередную благотворительную акцию для детей из подшефного приюта "Помоги собраться в школу". Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнечный лучик" к 1 сентября получили новые яркие ученические рюкзаки и портфели.

Культура и стиль

Люди

В Самарской области состоялся традиционный фестиваль казачества «Борская крепость»

Жители Борского сегодня празднуют 285-летие образование села. В течение всего дня пройдут мероприятия посвящённые юбилею. Встретить праздник вместе с земляками приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она