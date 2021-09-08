"Ростелеком" приступил в Самарской области к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства

08.09.2021 13:24 Читали 69

"Ростелеком" начал установку базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах Самарской области. Работы проводятся в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Жители поселков Верхнедольск, Озерск и Иргизский, а также села Благодатовка уже получили доступ к цифровым услугам - мобильному интернету, голосовой связи, обмену сообщениями (sms).

В ближайшее время в Большечерниговском и Большеглушицком районах губернии будут установлены еще три базовые станции. До конца года "Ростелеком" обеспечит покрытие мобильной связи стандарта LTE на территории 84 населенных пунктов региона. Жителям сел и деревень с численностью от 100 до 500 человек станут доступны мобильная голосовая связь и скоростной беспроводной интернет.

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от Самарской области Александр Хинштейн:

"Мы можем собрать машину, наполненную самой современной электроникой, но без качественных дорог весь смысл работы будет сведен к нулю. Единые условия доступа к цифровой среде для всех граждан - это основа, на которой будет строиться экономика страны".

Для реализации проекта УЦН 2.0 на территории Самарской области "Ростелеком" построит в текущем году около 300 километров оптики. Готовая инфраструктура создаст и условия для дальнейшего развития связи в регионе.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"На территориях с низкой рентабельностью коммерческого строительства сетей связи ликвидировать цифровое неравенство между городом и селом можно только при помощи государственных программ. Благодаря проекту УЦН 2.0 более 160 тысяч жителей Самарской области получат пропуск в цифровое общество".

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи:

"В 360 населенных пунктах губернии отсутствует мобильная связь четвертого поколения. Сейчас мы совместно с Минцифры и "Ростелекомом" прорабатываем план внедрения УЦН 2.0 на следующие два года, чтобы как можно быстрее у сельчан появилась возможность пользоваться цифровыми сервисами".

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и "Ростелеком" подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктах страны.

На первом этапе проекта, который в Самарской области начался в 2015 году и практически завершен, компания устанавливала в селах и деревнях точки доступа Wi-Fi. Возможность пользоваться ресурсами интернета получили более чем 120 тысяч жителей 212 населенных пунктов губернии.