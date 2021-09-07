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Более 100 тыс. ярких летних киновечеров подарил Wink пользователям услуги "Обмен фильма"

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За три месяца с момента запуска бесплатной услуги "Обмен фильма" пользователи видеосервиса Wink обменяли более 100 тыс. фильмов, чтобы провести время с той самой картиной, которую хочется смотреть не отрываясь.

"Обмен фильма" — это возможность получить гарантированное удовольствие от просмотра, даже если первоначальный выбор разочаровал или просто не попал в настроение. Не тратя лишние деньги, пользователь может неограниченное количество раз обменять выбранный фильм и найти вариант, который сделает вечер романтичным или полным адреналина, а может, просто уютно соберет у экрана всю семью.

Пользу сервиса доказывает статистика — теперь зрители смелее выбирают новинки, если кино можно бесплатно заменить. Как правило, новый фильм еще просто не успел накопить отзывы, которые помогают сделать обоснованный выбор. В топ-5 выбранных на замену кинокартин вошли "Мулан", "Тихое место 2", "Мортал Комбат", "Ледяной драйв" и "Гнев человеческий" в переводе Гоблина.

"Иногда планы, настроение или ситуация очень быстро меняются. Спонтанно приезжают друзья, которые уже смотрели купленную вами на вечер комедию. Дети приносят из школы задание и вместо мистического триллера придется смотреть экранизацию классика. И даже когда все идет по плану, ни хорошая критика, ни высокий рейтинг не оградят нас от разочарования в фильме, который давно запланирован к просмотру. В любой подобной ситуации вечер спасет Wink: с услугой "Обмен фильма" можно легко менять фильмы, планы и настроение — и только к лучшему", — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента "Ростелекома" Диана Самошкина.

В сентябре стартует яркая новая рекламная кампания в поддержку услуги "Обмен фильма", видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Услуга "Обмен фильма" доступна всем подписчикам Wink без специальной активации и платы. Если пользователь в течение 20 минут от начала фильма выходит из режима просмотра, видеосервис предлагает ему выбор — "Продолжить просмотр" или "Заменить/обменять фильм". Новую картину можно выбрать среди 300 вариантов. Список сформируется прежде всего на основе первоначальной покупки с учетом жанра, режиссера и актеров, но у пользователя есть возможность полностью сменить предпочтения, например, триллер на мелодраму. Менять фильм можно неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки на любом устройстве пользователя Wink.

Полные условия предоставления услуги "Обмен фильма" доступны на сайте wink.ru.

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Назад. 07 сентября 2021 Вперед.
Более 100 тыс. ярких летних киновечеров подарил Wink пользователям услуги "Обмен фильма"
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