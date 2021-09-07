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Страховой дом ВСК готовит призы за "юбилейные" километры

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Накануне своего 30-летия Страховой дом ВСК запускает благотворительный спортивный онлайн-челлендж "ВСК GO!". Цель проекта - вместе с участниками преодолеть 30000 километров. Все километры конвертируются в призы для спортсменов и деньги, которые будут направлены в благотворительный фонд "Арифметика добра".

Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.

Согласно условиям, участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый "дорогой" километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт - 0,3 км, бег - 1 км.

Уровень подготовки не имеет значения: в челлендже могут участвовать как новички, так и опытные спортсмены. Для этого предусмотрены отдельные категории - "новичок" и "профи". Ежемесячно будут определяться спортсмены, которые внесли в достижение общей цели наиболее весомый вклад. Самых эффективных участников ждут памятные подарки.

"Проект "ВСК GO!" приурочен к 30-летию Страхового Дома ВСК, которое состоится в следующем году. Наша компания - один из первых игроков российского страхового рынка. Сегодня наш путь длиною в 30 лет можно сравнить с марафонской дистанцией, которую мы смогли преодолеть вместе с нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Основные принципы, которые помогали нам развиваться все эти годы, нашли отражение в девизе 30-летия - "Доверяй, действуй, достигай каждый день". Мы призываем разделить с нами эти ценности, приняв участие в мероприятиях, посвященных юбилею ВСК. В числе первых событий - онлайн-челлендж "ВСК GO!", - прокомментировал генеральный директор Страхового дома ВСК Александр Тарновский.

11 февраля 2022 года, в день рождения Страхового дома ВСК, лучшие спортсмены будут награждены ценными призами. Для этого ВСК учредил семь индивидуальных и три групповые номинации, с разделением на мужчин и женщин, новичков и опытных спортсменов.

Начало регистрации на челлендж - 7 сентября 2021 года.

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