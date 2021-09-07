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Самарские таможенники задержали партию нелегального препарата для похудения

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Самарские таможенники изъяли партию сильнодействующего препарата, который пытались ввезти в РФ. Об этом сообщает ведомство.

10 коробок (85,66 г) препарата FATZORB, содержащего сибутрамин, содержались в посылке из Казахстана. Получателем незаконной посылки значилась гражданка РФ.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

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Назад. 07 сентября 2021 Вперед.
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