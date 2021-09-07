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В Самарской области могут внедрить механизм компенсации части ипотечного кредита для ряда преподавателей вузов

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В понедельник, 6 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Совета ректоров вузов Самарской области, которое прошло в Самарском государственном техническом университете. Руководители университетов, представители сильнейших научных школ и педагогических коллективов губернии обсудили итоги приемной кампании в текущем учебном году, вопросы поддержки студентов и педагогов, развитие материально-технической базы вузов и другие важные вопросы сферы высшего образования.

«Традицией является то, что мы в начале учебного года встречаемся, говорим о самых актуальных, насущных проблемах университетского и среднего профессионального образования, как правило, подводим итоги завершившегося учебного года, итоги приемной кампании», — обратился к участникам встречи Губернатор, открывая заседание.

Председатель Совета, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников в начале встречи проинформировал коллег об изменениях, которые произошли в вузовской среде, и сделал основной акцент на итогах приемной кампании.

«Идет увеличение доли бюджетных мест в государственных учреждениях высшего образования, — констатировал он. — В прошлом учебном году было 8 335 бюджетных мест, в текущем – 9 372 места, что на 1 037 мест больше. Из общего числа 258 финансируются из областного бюджета», — подчеркнул председатель Совета ректоров.

Он также отметил активное участие Губернатора и Правительства региона в развитии вузовской инфраструктуры. За три года на эти цели было направлено более одного миллиарда рублей, в том числе — на благоустройство студгородка социально-педагогического университета, создание Центра Валерия Грушина в корпусе Самарского университета, обновление Ботанического сада.

Университеты региона активно участвуют в федеральных проектах. В этом году пять ведущих вузов — СНИУ, СамГМУ, ТГУ, СамГТУ и СГИК — заявились в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Она предполагает выделение грантов и субсидий на разработку и внедрение прорывных технологий для ключевых отраслей экономики. «Объем финансирования программы на 2021-2030 годы – два триллиона 150 миллиардов 320 миллионов рублей, — подчеркнул Геннадий Котельников. – И у самарских вузов большие шансы получить весомую поддержку на укрепление вузовской материально-технической базы и проведение научных исследований».

Об итогах приемной кампании и организации образовательного процесса в вузах Самарской области в 2021-2022 учебном году рассказал ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, д.э.н., профессор Владимир Богатырев.

Особенностью приемной кампании текущего года Владимир Богатырев назвал распространения суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на все университеты, которое позволило абитуриентам подавать заявления дистанционно не только через электронные сервисы самых университетов, но и с использованием сайта Госуслуги. Такие меры как увеличение числа заявлений, которые может подать абитуриент на разные направления и специальности, с 3 до 4, и введение четвертого предмета по выбору абитуриента при учете баллов ЕГЭ облегчило поступление в вузы.

За последние несколько недель в сфере образования произошло много важных событий. Знаковым для отрасли стало заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию, где был озвучен целый ряд важных решений, которые будут реализованы или уже реализуются в регионе.

Большое значение для губернии имел визит министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который провел из новой самарской школы № 26 Общероссийское родительское собрание. Также в ходе посещения министром Самарского государственного социально-педагогического университета было принято принципиальное решение о реконструкции старейшего из корпусов вуза. Во время командировки в регион министра цифрового развития РФ Максута Шадаева в Самаре был открыт Единый центр компетенций ФГУП «Главный центр специальной связи», а также решен целый ряд вопросов по развитию профильного вуза ПГУТИ. А заместитель министра науки и образования РФ Петр Кучеренко, также побывавший с рабочей поездкой в Самарской области, принял участие в открытии бассейна в одном из опорных вузов региона – Тольяттинском государственном университете и провел совещание по развитию материально-технической базы вуза.

Губернатор напомнил о важной роли, которую играет сегодня в развитии науки и образования не только региона, но и страны в целом НОЦ «Инженерия будущего», объединивший ведущие университеты и крупнейшие предприятия разных регионов Поволжья и страны.

«При подведении итогов деятельности научно-образовательных центров страны во втором квартале текущего года Дмитрий Николаевич Чернышенко сказал: Дмитрий Игоревич, на ваш НОЦ у нас совершенно особые планы. Мы на вас рассчитываем в первую очередь», — отметил Дмитрий Азаров.

Одной из важнейших тем для обсуждения стал вопрос о том, как замотивировать выпускников школ продолжить получение высшего образования на территории региона. Для поддержки абитуриентов, выбравших для обучения вузы и ссузы региона, Губернатором было принято решение о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей. В ближайшие дни списки поступивших будут окончательно сформированы, и денежные средства будут перечислены студентам.

«Задачи у нас две: удержать хорошо подготовленных выпускников школ в нашем регионе и привлечь в регион как иностранных студентов, так и наших абитуриентов. Давайте этим серьезно займемся», – призвал председатель Совета ректоров Геннадий Котельников.

«Нам нужно дополнительно привлекать абитуриентов. И позиционирование регионов уже сейчас играет ключевую роль при выборе университетов, — подчеркнул Губернатор.  — За 7 месяцев текущего года наш регион посетило 1 000 047 тысяч туристов. Это абсолютный рекорд за все время наблюдения – за 10 лет. И Самарская область уже второй год подряд входит в топ-10 самых посещаемых регионов страны. Хотелось бы, чтобы и вы в этой работе по позиционированию региона участвовали».

Также Дмитрий Азаров напомнил о том, что одним из лучших способов позиционирования и региона, и высшего образования является Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – самое массовое студенческое движение. В 2022 году 30-ая, юбилейная Студвесна пройдет на самарской земле – родине фестиваля. Этого удалось добиться в жесткой конкурентной борьбе. Глава региона поставил задачу коллективам вузов уже сейчас включаться в работу по подготовке фестиваля, обсуждению локаций, которые можно было бы включить в его программу. По задумке фестиваль выйдет за пределы концертных залов и станет настоящим праздником для жителей региона.

Глава региона порекомендовал ректорам также обратить внимание на Центр технического творчества в селе Кинель-Черкассы, который стал победителем всероссийского конкурса технологических кружков по 3-D моделированию.

«Сельский кружок, где есть и картинг, и мотоспорт, авиамоделирование, и мощный кружок радиолюбителей, имеющий награды и достижения, как мне сказали, единственная команда в Самарской области. Прошу самое тесное взаимодействие с ними наладить и стать шефами-кураторами этого направления, — поручил Губернатор, отметив, что существование таких кружков свидетельствует о высоком качестве дополнительного образования в Самарской области. — Выпускники подобного рода школ – а у нас есть мощнейшие центры есть не только в Самаре и Тольятти, но и в Новокуйбышевске, который я недавно посещал, в Приволжье — это все ваши будущие студенты».

С предложением о создании программы по развитию талантов в регионе выступил проректор по развитию кадрового потенциала Самарского государственного технического университета Евгений Франк.

В ответ на предложение Губернатор сообщил, что подобный проект уже существует и сегодня развивается под эгидой АНО «ТаВолга», которая объединяет работу по развитию кадрового потенциала.

«Крайне важно, чтобы вузовское сообщество было в эту работу включено. Информационные и отраслевые «колодцы» не позволяют нам создать систему развития талантов. «ТаВолга» будет работать на эту задачу. У нас есть конкурс «Лидеры России», региональный кадровый резерв, есть молодёжное правительство, молодежный Парламент, есть студенческие лидеры и «Студент года», лидеры технического творчества, творческих специальностей. Все эти сообщества молодых и креативных зачастую не пересекаются. Задача — создать экосистему, которая позволила бы намечать траекторию развития. Уже подписали соглашение об участии в проекте крупнейшие работодатели нашего региона», — сообщил Губернатор, призвав всех руководителей вузов активнее включаться в эту работу.

Важной задачей становится также поддержка молодых специалистов. В Самарской области был принят целый ряд решений, которые сегодня тиражируются на территории других регионов РФ, по поддержке молодых профессионалов, выпускников университетов по востребованным специальностям.

«Уникальный опыт в стране, который сегодня взяли на вооружение: мы осуществляем доплаты молодым специалистам востребованных специальностей из регионального бюджета к их зарплате. В Послании я сказал: мы такой же механизм будем применять и к медикам, и к учителям в муниципальных образованиях, где наибольшие проблемы по комплектации кадров», — сообщил Губернатор.

Также Глава региона объявил о том, что в регионе будет рассмотрена мера поддержки педагогов, учителей, наставников по приобретению жилья. Как пояснил Губернатор, здесь может быть применен тот же механизм, который используется для поддержки специалистов IT-сферы. Руководство вузов должно будет предоставить список своих наиболее перспективных сотрудников, которым будет компенсирована часть ипотечного кредита.

«Такое же решение по частичной компенсации в зависимости от востребованности в той или иной специальности мы определили по медикам и педагогам. Я готов принять такое же решение по преподавателям высшей школы. Принцип простой: ректор, руководящий состав вуза определяют состав, поименный список людей, которых нужно закрепить. Давайте этот механизм отработаем вместе, тем более что по IT-сфере он достаточно успешно себя показал», — подчеркнул Губернатор.

           Также во время заседания обсудили проект создания межвузовского кампуса в Самарской области. Напомним, по поручению Владимира Путина, до 2030 года в России на основе ГЧП будет создана сеть таких инновационно-образовательных городков. Самарская область один из 14 регионов, который будет участвовать в конкурсе и претендовать на федеральное финансирование.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, кампус планируется создать на территории около стадиона. Это будет город в городе со своей инфраструктурой – медицинской, культурной, спортивной, а также пространствами для коллаборации студентов различных вузов. Среда, которая будет создана, привлечет молодых людей из других регионов и стран, а также будет мотивировать самарских выпускников учиться в местных вузах.

Результаты конкурса будут объявлены в феврале, и Дмитрий Азаров призвал Совет ректоров включится в работу над заявкой – предложения вузовского сообщества будут учтены в окончательном документе. «Конкурсные процедуры впереди, и пусть Совет ректоров тоже присоединится к подготовительной работе. Проект может стать флагманским, триггером масштабных изменений на этой территории», — резюмировал Дмитрий Азаров.

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