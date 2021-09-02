More.tv при участии Wink экранизирует "The Телки" Сергея Минаева со звездным актерским составом

"Книги Сергея Минаева уже не раз получали собственное киновоплощение — яркие образы и истории, созданные писателем, буквально просятся на экран. Не сомневаюсь, что проект "The Телки" станет столь же любимым зрителями, как и другие экранизации книг Сергея", — сказал заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.
"Большинство писателей недовольны экранизациями своих книг. В случае с "The Телки", все наоборот — я в полном восторге от того, как авторам сценария удалось перенести действие в наши дни, добавить новых, неожиданных поворотов, сохранив при этом почти все, что было в книге", — рассказал автор книги и креативный продюсер экранизации Сергей Минаев.
Роман Сергея Минаева "The Телки. Повесть о ненастоящей любви" был опубликован в 2008 году. Только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Новые "The Телки", как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут. Сценарий сериала написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.
"Проект "The Телки" создается по мотивам одного из самых громких бестселлеров 2000-х. Многие элементы сюжета были актуализированы, при этом основная идея и философия романа Сергея Минаева сохранены. Мы надеемся, что драма о женской мести с выдающимся актерским составом и талантливой творческой группой вызовет интерес и найдет широкий отклик у аудитории", — отметил генеральный продюсер сериала Данила Шарапов.
Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.
Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта — Мария Агранович ("Люби их всех").
"The Телки" станут вторым опытом сотрудничества Сергея Минаева с more.tv и Wink. В 2021 году онлайн-кинотеатры представили резонансный документальный проект писателя "Девяностые" — об эпохе, которая изменила Россию.
"Мы рады продолжению сотрудничества с Сергеем Минаевым и more.tv в исследовании недавнего прошлого и актуального настоящего. Новый проект поможет нам понять, что повлияло на формирование человека офисного и отдельных его разновидностей. Как всегда, в работах Сергея беспощадно вскрывается гламурная оболочка и показывается настоящая изнанка красивой жизни. И какую цену приходится платить за успех. Уверен, что новый сериал будет пользоваться повышенной популярностью в среде офисных работников, но не оставит равнодушной и широкую аудиторию", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.