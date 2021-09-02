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Команда Самарской области вошла в десятку сильнейших в стране по итогам IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

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Подведены итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

В течение пяти дней почти 1800 конкурсантов из 76 регионов страны доказывали право быть лучшими в 105 профессиональных компетенциях. В их числе 24 студента и школьника из Самарской области, представлявшие регион в 19 компетенциях. Итог чемпионата для Самарской области – одна золотая, три серебряных, четыре бронзовых медали и семь медальонов «За профессионализм». Это позволило нашей сборной войти в десятку самых сильных команд чемпионата.

«Мы еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой, золотыми руками, горячим сердцем и, что важно, связывающие свое будущее с Самарской областью», — отметил Глава региона Дмитрий Азаров.

Региональная система профессионального образования сегодня активно развивается: благодаря поручению Губернатора преображаются и получают новое оборудование техникумы и колледжи, открываются новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills.

Для многих нынешних студентов участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» становится ступенью к успешному построению карьеры, возможностью быть замеченным передовыми компаниями-работодателями, быть востребованными на рынке труда.

Правительство региона поддерживает студентов средних специальных учебных заведений. Так, действенной мерой поддержки стала единовременная региональная выплата для студентов, поступивших в средние и высшие учебные заведения Самарской области. По распоряжению Губернатора Дмитрия Азарова молодые люди, которые остаются учиться в 63 регионе, получат по 10 тысяч рублей.

На прошлой неделе в регионе с рабочим визитом побывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который отметил, что сегодня образовательная отрасль Самарской области меняется – лучшие практики, разработанные здесь, достойны того, чтобы тиражироваться на всю страну.

За последние три года губерния совершила настоящий рывок в сфере образования. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Образование» и региональной стратегии лидерства.

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