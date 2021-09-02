02.09.2021 11:00 Читали 12

В продуктовой линейке компании "ВСК - Линия жизни" 1 сентября 2021 г. появилась программа инвестиционного страхования жизни "Линия гарантированного дохода" сроками на 3 и 5 лет.

Доходность в данной программе гарантирована и фиксируется в момент оформления полиса. Так, в 3-летней программе итоговый дополнительный доход составит 21% от суммы единовременного взноса, а в 5-летнем продукте по окончании договора клиент получит 35%, а также социальный налоговый вычет в размере 13% (с ограничением по законодательству 15 600 рублей в рамках ст. 219 НК РФ).

Основные преимущества программы:

Гарантированная доходность, которая не привязана к мировому рынку.

Минимальная сумма взноса — единовременно от 100 000 рублей.

Валюта — рубли РФ.

Срок программы — 3 года или 5 лет.

Рисковое покрытие на случай ухода из жизни застрахованного лица по любой причине.

Оформить программу "Линия гарантированного дохода" на 3 и 5 лет можно в любом отделении ВСК.

Для клиентов, предпочитающих онлайн-общение со страховой компанией и оформление всех договоров самостоятельно, по-прежнему сохраняется возможность приобретения годовой программы страхования жизни "Линия гарантированного дохода" с доходностью 6,3% на официальном сайте "ВСК - Линия жизни" vsklife.ru.