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Компания "ВСК - Линия жизни" продолжает обеспечивать гарантии

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В продуктовой линейке компании "ВСК - Линия жизни" 1 сентября 2021 г. появилась программа инвестиционного страхования жизни "Линия гарантированного дохода" сроками на 3 и 5 лет.

Доходность в данной программе гарантирована и фиксируется в момент оформления полиса. Так, в 3-летней программе итоговый дополнительный доход составит 21% от суммы единовременного взноса, а в 5-летнем продукте по окончании договора клиент получит 35%, а также социальный налоговый вычет в размере 13% (с ограничением по законодательству 15 600 рублей в рамках ст. 219 НК РФ).

Основные преимущества программы:

Гарантированная доходность, которая не привязана к мировому рынку.

Минимальная сумма взноса — единовременно от 100 000 рублей.

Валюта — рубли РФ.

Срок программы — 3 года или 5 лет.

Рисковое покрытие на случай ухода из жизни застрахованного лица по любой причине.

Оформить программу "Линия гарантированного дохода" на 3 и 5 лет можно в любом отделении ВСК.

Для клиентов, предпочитающих онлайн-общение со страховой компанией и оформление всех договоров самостоятельно, по-прежнему сохраняется возможность приобретения годовой программы страхования жизни "Линия гарантированного дохода" с доходностью 6,3% на официальном сайте "ВСК - Линия жизни" vsklife.ru.

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Назад. 02 сентября 2021
Компания "ВСК - Линия жизни" продолжает обеспечивать гарантии
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