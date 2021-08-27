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Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров народных рейтингов от "Сравни.ру"

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В первом полугодии 2021 года Страховому Дому ВСК удалось стать компанией с самым быстрорастущим положительным рейтингом на страховом рынке, и одним из лучших страховщиков по оперативности решения проблем пользователей. Рейтинги банков и страховых компаний "Сравни.ру" публикуются с 2010 года и отличаются объективностью и непредвзятостью, благодаря анализу авторизованных отзывов реальных пользователей.

Страховой Дом ВСК прибавил 0,64 балла в общем рейтинге страховых компаний, опередив все остальные компании, по этому показателю.

За прошедшие полгода ВСК закрыл 61 пользовательскую претензию, в среднем затрачивая на решение проблемы всего 4 дня. По этому показателю ВСК оказался на втором месте, при этом лидер по числу претензий тратил на решение проблемы в среднем около двух недель, в соответствии с исследованием портала.

— Столь значительный рост показателей всего за полгода связан с разработкой и внедрением нового алгоритма работы с обращениями, что позволило добиться высоких результатов в части оперативности и результативности решения проблем клиентов. За последние полгода наш внутренний показатель удовлетворенности клиентов сервисом, измеряемый по пятибальной шкале, вырос с 4,22 до 4,53 баллов, а уровень решенных проблем в процентном соотношении составил 98%, — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

В общем рейтинге страховщиков Страховой Дом ВСК наметился значительный позитивный тренд, поскольку новые стандарты сервиса и обслуживания положительно сказываются на динамике в рейтинге. И, что ещё важнее, дают возможность самим пользователям получить положительный опыт от взаимодействия с ВСК при решении любых возникающих проблем.

— Мы благодарны клиентам за обратную связь, которая помогает исправлять и оптимизировать наши процессы для удобства наших страхователей. И, конечно же, мы безмерно благодарны клиентам за каждый позитивный отзыв — так важно понимать, что те усилия, которые мы прилагаем, оценены по достоинству, — отмечает Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК

— Финансы и страхование — те сферы жизни, где особенно важны непредвзятые отзывы и клиентский рейтинг. Именно с этой целью в 2010 году в нашем сервисе появился первый рейтинг — отметил после публикации рейтинга генеральный директор "Сравни.ру" Сергей Леонидов.

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Новости

Назад. 27 августа 2021
Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров народных рейтингов от "Сравни.ру"
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