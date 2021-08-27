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"Крылья" в гостях в меньшинстве обыграли "Уфу"

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В шестом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Уфой". Счет в матче открыли самарцы.

На 28 минуте встречи Антон Зиньковский разыграл с Данилой Пруцевым штрафной и навесил к воротам, где Никита Чернов головой отправил мяч в сетку – 0:1. Через минуту самарцы удвоили преимущество: "Крылья" убежали в быструю атаку, и после удара Антона Зиньковского Максим Глушенков переправил мяч в сетку ворот "Уфы" – 0:2. На 60 минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов после просмотра VAR показал Роману Ежову красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Гамид Агаларов – 1:2. Оставшись в меньшинстве "Крылья" смогли удержать победный счет.

Следующий матч РПЛ "Крылья Советов" проведут в Москве с "Локомотивом". Игры 7 тура запланированы на 10-13 сентября.

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Новости

Назад. 27 августа 2021
"Крылья" в гостях в меньшинстве обыграли "Уфу"
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