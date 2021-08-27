Дмитрий Азаров: «Виновников пожара в Тольятти надо найти и наказать по всей строгости»

27.08.2021 07:59 Читали 20

В четверг, 26 августа, Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с пожаром, возникшем вчера на территории 3-го квартала тольяттинского участкового лесничества. По словам главы региона, уже сегодня утром благодаря оперативному реагированию возгорание удалось локализовать, предварительная причина пожара – поджог.

Сигнал о пожаре в тольяттинском лесничестве поступил вчера в 16:12. Масштабы горения быстро увеличивалась из-за порывистого ветра, площадь пройденная огнем составила около 32 гектаров. Утром в четверг пожар был локализован на площади 0,5 гектара. «Нами была привлечена для тушения авиация: самолёты и вертолеты. Сегодня в 9:20 была дана локализация пожара. Небольшие очаги остаются и сейчас крайне важно, как говорится, «добить врага». В ближайшие часы, надеюсь, справимся», — сообщил Дмитрий Азаров.

Говоря о причинах пожара в Тольятти, глава региона заявил, что предварительная версия следственных органов – поджог. «Нет слов, как этих нелюдей назвать, которые уничтожают нашу природу, нашу родную земля. Надеюсь, что сообща с жителями Тольятти мы найдем этих поджигателей и накажем их по всей строгости закона. Для этого надо объединить усилия, потрудиться. Это преступление, которое заслуживает самого сурового наказания. Трудно представить, в каких целях это делалось», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что вчера, 25 августа, МЧС России по Самарской области объявило о локализации лесных пожаров на территории Национального парка «Бузулукский Бор» в районе села Борское и лесного пожара на территории Нефтегорского лесничества в районе населенного пункта Гвардейцы. Для тушения пожаров были привлечены 710 человек и 185 единиц техники. Дополнительно задействованы самолет Ил-76, 3 вертолета, 3 пожарных поезда.

«Пожароопасная обстановка на территории региона сохраняется уже не один месяц. Важно, что благодаря предварительной подготовке и полной мобилизации сейчас нам удается оперативно реагировать на пожары, которые возникают в различных муниципальных образованиях нашего региона. Хочу поблагодарить коллег из МЧС из Минобороны РФ, которые откликнулись и пришли нам на помощь в этой беде», — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор еще раз обратил внимание жителей Самарской области на необходимость соблюдения всех требований противопожарной безопасности и действующем запрете на посещение лесов. «Посмотрите, какие ресурсы сегодня задействованы, какая угроза создается населенным пунктам и их жителям, людям, которые занимаются тушением пожаров. Прошу всех быть крайне осторожными с огнем дома, на дачных участках, на улице. При такой жаре, сухости леса, отсутствию осадков, любое неосторожное действие может привести к пожару», — подчеркнул глава региона.