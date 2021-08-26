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"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами смарт-офис ресурсоснабжающих предприятий Самары

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"Ростелеком" подключил цифровые сервисы Региональному центру обслуживания потребителей в Самаре. Теперь все ресурсоснабжающие компании губернии, обслуживающие клиентов на площадке по принципу одного окна, получили доступ к интернету. Для сотрудников и посетителей смарт-офиса заработала зона Wi-Fi. Кроме того, поставщики газа, воды, тепла и электроэнергии могут консультировать граждан по единому многоканальному номеру 8 800 201 63 63.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Доступ к цифровым сервисам и всемирной информационной сети помогает поставщикам услуг быстрее обслуживать клиентов. Теперь решать вопросы ресурсоснабжения гражданам стало гораздо удобнее и проще: заключить договор о присоединении объекта к электрическим сетям, газификации и водоснабжении индивидуального жилого дома можно за один визит".

В центре работает 18 окон. В одном здании расположились офисы Средневолжской газовой компании, Самараэнерго, "РКС-Самары", Самарской сетевой компании, Самарагорэнергосбыта, Самарской электросетевой компании и Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий.

Родион Шуман, заместитель генерального директора по техническим вопросам и ИТ ПАО "Самараэнерго":

"В Региональном центре обслуживания потребителей создана единая цифровая среда, в которой чувствуют себя комфортно и посетители, и сотрудники ресурсных компаний. Новейшие услуги помогают нам заботиться о клиентах. Для их удобства работают всевозможные сервисы от "Ростелекома": от электронной очереди до виртуального помощника записи на прием".

Смарт-офис обслуживания клиентов ресурсоснабжающих предприятий расположен в бизнес-центре "ЗИМ" по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, этаж 2Б. Центр работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00.

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Назад. 26 августа 2021
"Ростелеком" обеспечил цифровыми сервисами смарт-офис ресурсоснабжающих предприятий Самары

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