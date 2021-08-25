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Паралимпиада-2020 в Токио: расписание соревнований спортсменов Самарской области

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24 августа в Токио (Япония) состоялась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр. В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC – Паралимпийского комитета России (ПКР).

Самарскую область на Паралимпиаде представят 3 спортсмена:

  • Вячеслав Ленский – плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата),
  • Ольга Потешкина – плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями),
  • Никита Прохоров – легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Расписание выступлений спортсменов на Паралимпиаде-2020:

25 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 100 метров баттерфляй

27 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 200 метров вольный стиль

 28 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – смешанная эстафета 4х100 метров

29 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 100 метров брасс

 31 августа:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 200 метров комплексное плавание

 1 сентября:

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Вячеслав Ленский – 100 метров вольный стиль

1 сентября:

Легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Никита Прохоров – толкание ядра

2 сентября:

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Вячеслав Ленский – 400 метров вольный стиль

2 сентября:

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)

Ольга Потешкина – 100 метров на спине

3 сентября:

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)

Вячеслав Ленский – 100 метров на спине

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