Паралимпиада-2020 в Токио: расписание соревнований спортсменов Самарской области

Самарскую область на Паралимпиаде представят 3 спортсмена:
- Вячеслав Ленский – плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата),
- Ольга Потешкина – плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями),
- Никита Прохоров – легкая атлетика, толкание ядра (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Расписание выступлений спортсменов на Паралимпиаде-2020:
25 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 100 метров баттерфляй
27 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 200 метров вольный стиль
28 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – смешанная эстафета 4х100 метров
29 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 100 метров брасс
31 августа:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 200 метров комплексное плавание
1 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский – 100 метров вольный стиль
1 сентября:
Легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Никита Прохоров – толкание ядра
2 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский – 400 метров вольный стиль
2 сентября:
Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями)
Ольга Потешкина – 100 метров на спине
3 сентября:
Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)
Вячеслав Ленский – 100 метров на спине