Паралимпиада-2020 в Токио: расписание соревнований спортсменов Самарской области

25.08.2021 10:11 Читали 9

24 августа в Токио (Япония) состоялась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр. В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступят под аббревиатурой RPC – Паралимпийского комитета России (ПКР).