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ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестиционных проектов

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ПСБ и Фонд развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) подписали соглашение о запуске совместного продукта для комплексного финансирования инвестиционных проектов. Церемония подписания состоялась в рамках Международного форума "Армия-2021". Подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Новый продукт позволит ФРП и ПСБ комплексно финансировать проекты на различных стадиях их реализации и по разным статьям бюджета клиента. Задачей ФРП будет предоставлять займы по программам "Конверсия", "Станкостроение", "Комплектующие изделия" и "Приоритетные проекты" на проекты по диверсификации, импортозамещению и внедрению наилучших доступных технологий. ПСБ, в свою очередь, предложит предприятиям ОПК дополнительное кредитование, в том числе на строительство и пополнение оборотного капитала, банковские гарантии для обеспечения займа ФРП, а также возможность мезонинного финансирования или долевое участие в капитале.

Антон Дроздов отметил: "Одним из главных препятствий при реализации проектов диверсификации ОПК является недостаток свободных финансовых средств, необходимых для инвестирования в производство гражданской продукции. В этой связи наш новый совместный с Фондом развития промышленности продукт будет особенно интересен оборонным предприятиям и поможет им в выполнении плана по диверсификации производства. Такая кооперация позволит увеличить сроки финансирования и предельный бюджет проектов, а также существенно сократить время рассмотрения заявок. Совместно с ВЭБ.РФ мы планируем расширить линейку финансовых продуктов в рамках поддержки предприятий ОПК".

"Соглашение между ФРП и ПСБ позволит внедрить общие скоринг-модели, начать обмен экспертизами и заключениями риск-менеджмента. Мы сможем проводить анализ проектов не последовательно, как было раньше, а параллельно. Помимо синхронизации процедур рассмотрения заявок на поддержку проектов, соглашение поможет снизить конечную стоимость заимствований для большего числа компаний за счет использования льготных займов ФРП, ставка по которым составляет 1% и 3% годовых. У нас в работе уже находятся заявки нескольких компаний, которые потенциально могут воспользоваться новым продуктом", — пояснил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
ПСБ предлагает широкий спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы. Региональная сеть банка насчитывает более 300 офисов и около 10 тысяч банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров) по России.
Пресс-служба ПАО "Промсвязьбанк"
press-center@psbank.ru, +7 (495) 787 67 17

Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.
Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Флагманская программа Фонда "Проекты развития" направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. Программа "Станкостроение" рассчитана на выпуск в России средств производства, оборудования и станков. "Конверсия" стимулирует производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и/или двойного назначения. Программа "Комплектующие изделия" призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, "Маркировка товаров" — дать возможность производителям установить оборудование для прослеживаемости продукции, "Лизинг" — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования, "Цифровизация промышленности" — помочь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа "Производительность труда" дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии. Программа "Приоритетные проекты" позволяет финансировать крупные проекты по производству критически важной продукции, включенной в отраслевые планы по импортозамещению.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: +7-495-789-4730, доб. 146, press@frprf.ru, www.frprf.ru

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Назад. 24 августа 2021
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