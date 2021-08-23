В Борском планируют создать модельную библиотеку благодаря нацпроекту «Культура»

23.08.2021 10:47 Читали 36

В субботу, 21 августа, в ходе рабочей поездки в Борский район Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел Аксаковский сквер и проверил ход ремонтных работ в Борском районном доме культуры.

Как рассказала Главе региона директор библиотеки Ирина Храпунова, идея создания сквера родилась в Борской межпоселенческой библиотеке.

В 2017 году проект получил грант от ПАО «Лукойл», были выделены средства районной администрацией. Выполнили ремонт фасада здания библиотеки, а затем и территория начала преображаться.

Первый этап проекта был полностью реализован в 2018 году. В том же году Борская межпоселенческая библиотека вновь приняла участие в конкурсе социальных проектов, где выиграла грант.

На втором этапе проекта в 2019 году было установлено парковое ограждение с арочным порталом с надписью «Аксаковский сквер», освещение, скамейки. 9 мая 2019 года сквер открылся для посетителей.

Ирина Храпунова отметила, что у коллектива ещё много задумок. Одна из них – создание модельной библиотеки. Проект модельной библиотеки подавали на конкурс грантов, но из-за недобора баллов его так и не удалось реализовать. Дмитрий Азаров предложил доработать проект с учетом имеющегося в регионе опыта по созданию модельных библиотек.

«Здесь, в Аксаковский библиотеке, конечно, это надо делать. Модельная библиотека преображается, становится местом встреч поколений, это один лучших проектов нацпроекта «Культура», — поддержал идею Губернатор.

Что касается усадьбы, связанной с именем Аксакова, по мнению Главы региона, нужно продумать концепцию центра.

«Эта усадьба должна людей притягивать. Нужно вместе подумать, что там может быть за центр, но он точно имеет потенциал. Там должно быть интересно людям разных поколений, разного рода занятий. Надо это продумать, тогда точно найдём возможности. И люди поедут. Сейчас запрос на внутренний туризм, российский туризм колоссальный», — отметил Губернатор.

Также Дмитрий Азаров проинспектировал ход капремонта в сельском доме культуры. Работы в здании ДК, которое требовало ремонта, стартовали в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Ремонт по плану закончат в 2023 году, но есть потенциал сдать досрочно.

«Нам нужно в конце следующего года завершать работы, главные вопросы уже решены», — резюмировал Губернатор.