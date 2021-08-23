В июле индекс деловой активности бизнеса сохранил позиции в зоне роста

23.08.2021 10:33 Читали 48

Согласно Индексу RSBI, который в июле сохранил свои позиции по отношению к прошлому месяцу и составил 52,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса демонстрирует тенденцию к закреплению в зоне роста, достигнуто в феврале текущего года.

Компоненты кредитов и инвестиций остались на высоких значениях в зоне роста, компонента продаж после снижения в июне снова выросла, однако все еще находится в зоне спада, а компонента кадров, хоть и занимает позиции в зоне роста, тем не менее снижается второй месяц подряд.

"Результаты опросов малого и среднего бизнеса, проведенные в рамках Индекса RSBI в июле, говорят о том, что по мере постепенного снятия противоэпидемиологических ограничений и возвращения населения к привычному образу жизни продолжается восстановление деятельности предпринимателей. Бизнес смог адаптироваться к новым реалиям, в том числе за счет развития удаленных продаж: опрос показал, что сейчас у каждого третьего бизнесмена выручка формируется за счет такого формата работы", - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ.

"Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в июле индекс деловой активности не изменился по сравнению с июнем. Это значит, что малый и средний бизнес остается в секторе роста. Немного улучшились показатели компоненты продаж, но так и остались в зоне спада, хотя это нельзя сравнить с показателями, например, июля 2020 года. Тогда компонента составляла 33,8 пункта, сейчас 46,2 - и это положительная тенденция. Компоненты инвестиций и кредитов остались на сопоставимых с предыдущим месяцем уровне. Но, думаю, в ближайшие месяцы спрос у малого бизнеса на кредиты вырастет, что обусловлено существенным ростом цен на промышленные товары - металлы, стройматериалы, древесина, оборудование, удобрения…", - отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента продаж говорит об улучшении ситуации в июле - в основном за счет позитивных ожиданий на ближайшие три месяца.

Рост выручки отметили 20% опрошенных предпринимателей, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце. При этом о фактическом сокращении выручки также заявило на 2% больше, чем в июне - 40% опрошенных бизнесменов.

Рост выручки в ближайшие три месяца ожидают 28% МСБ, что на 2% больше, чем месяцем ранее, а ее сокращение прогнозируют 23%, что немного лучше июньского показателя - также на 2%.

Компонента кадры в июле снизилась за счет негативных ожиданий на ближайшие три месяца.

Доля предпринимателей, которые в июле нанимали новых сотрудников, составила 14% от всех опрошенных, что идентично показателям июня. Количество тех, кто сократил персонал в июле, незначительно снизилось по сравнению с прошлым месяцем и составило 24%.

В ближайшие три месяца 21% респондентов планируют расширять штат, это на 3% меньше, чем в июне, а 9% опрошенных предпринимателей будут сокращать персонал, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Компонента инвестиций незначительно снизилась по отношению к июню, но все также удерживает высокие позиции.

Количество предпринимателей, увеличивавших в июле вложения в бизнес, снизилось на 6% и составило 23%, в то время как количество участников опроса, сокращавших вложения, снизилось на 5% по сравнению с прошлым месяцем и достигло 11%.

Количество предпринимателей, планирующих инвестиции в ближайшие три месяца, выросло на 5% и составило 26%, а о сокращении инвестиций заявили лишь 8% опрошенных, что ниже показателя июня на 2%.

Компонента Кредиты в июле продолжала удерживать высокие позиции в основном за счет тех предпринимателей, у которых уже есть кредит. Этот показатель составил 17%, превысив всего на 1% значение прошлого месяца.

Индекс RSBI по размерам бизнеса. Деловая активность микробизнеса продолжила снижаться, что объясняется введением июньских эпидемиологических ограничений, от которых в первую очередь пострадали небольшие компании. Индекс в малом бизнесе вновь вырос после снижения в июне, превысив 57 пунктов, а индекс среднего бизнеса отступил от июньского пика, показав значение ниже 60 пунктов.

Индекс RSBI по видам деятельности. Темпы роста деловой активности предприятий сферы торговли остались в зоне роста, однако показали некоторое замедление, что можно объяснить ожиданиями бизнеса, связанными с окончанием летнего сезона. Деловая активность производственных предприятий уверенно росла, почти достигнув майского пика. Сфера услуг продолжает находиться в зоне стагнации, не превышая нейтрального уровня, вокруг которого колеблется с февраля текущего года, что говорит о неустойчивости отрасли и в ближайшее время.