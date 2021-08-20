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ПСБ - генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия-2021"

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ПСБ очередной год подряд выступает генеральным банком-партнером Международного военно-технического форума "Армия-2021", который пройдет с 22 по 28 августа 2021 года в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Председатель ПСБ Петр Фрадков, а также топ-менеджмент банка примут активное участие в деловой программе форума, в рамках которой состоится сессия ПСБ "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов", где выступит глава ПСБ.

На площадке форума банк также планирует подписать более 20 соглашений с ведущими предприятиями ОПК, обсудить варианты решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК и презентовать новый национальный рейтинг диверсификации "Лидерство на гражданских рынках". Исследование призвано помочь в разработке новых ориентиров и мер поддержки оборонных предприятий при реализации проектов диверсификации.

Петр Фрадков отметил: "Для ПСБ как опорного банка по поддержке предприятий ОПК международный форум "Армия" служит важнейшей площадкой для развития сотрудничества с ключевыми игроками оборонного сегмента. И к концу года в количественном отношении мы планируем обеспечить сопровождение 70% контрактов ГОЗ. Одной из основных тем форума в этом году стала диверсификация, которая одновременно является одним из ключевых направлений деятельности ПСБ. В последний год в банке создается полноценная экосистема диверсификации, одной из элементов которой станет Академия ПСБ, а также будет создан инструмент прямого финансирования проектов - Фонд диверсификации ОПК. ПСБ обладает всеми возможностями, чтобы быть центром компетенций в вопросах применения потенциала ОПК для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения".

В прошлом году в рамках форума ПСБ заключил несколько десятков контрактов на общую сумму порядка 240 млрд рублей. Документы о сотрудничестве были подписаны с Министерством обороны России, Министерством промышленности и торговли России, крупнейшими российскими предприятиями ОПК, региональными правительствами и ведущими военными учреждениями. Кроме того, ПСБ стал оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот", включая строительство гостиницы на территории парка.

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Назад. 20 августа 2021
ПСБ — генеральный банк-партнер Международного военно-технического форума "Армия — 2021"

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