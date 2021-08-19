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В Волге у Самары обнаружили тело четвертого пропавшего после столкновения катера и баржи

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В среду, 18 августа, во время поисковой операции в Волге вблизи среднего пляжа у Самары спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, пропавшего без вести после столкновения катера с баржей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, 17 августа спасатели обнаружили тела трех мужчин, которые были в катере, столкнувшемся с баржей на Волге 14 августа. Судно с погибшими нашли примерно в 2 км от места крушения ниже по течению, в 500 м от первого причала речного вокзала. Двое мужчин находились внутри катера, третий был рядом с бортом.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").

Расследование уголовного дела контролирует руководство следственного управления", — отметили в следственном ведомстве.

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Назад. 19 августа 2021 Вперед.
В Волге у Самары обнаружили тело четвертого пропавшего после столкновения катера и баржи
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