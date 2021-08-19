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Линейки в школах Самарской области 1 сентября 2021 года пройдут только для 1 и 11 классов

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В Самарской области идет подготовка к началу нового учебного года. Во вторник, 17 августа, на заседании областной антитеррористической комиссии обсуждался вопрос обеспечения безопасности школьников в День знаний и весь год.

Как стало известно, с 24 по 31 августа здания учебных заведений проверят кинологи со служебными собаками. Следить за порядком в самарских школах 1 сентября будут более 1,5 тысяч правоохранителей. Кроме того, на улицах появятся дополнительные патрули для предотвращения ДТП с детьми, рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев.

Все школы губернии в настоящее время оснащены системами передачи тревожных сообщений в Росгвардию или экстренные оперативные службы.

По словам министра образования и науки региона Виктора Акопьяна, торжественные линейки в этом году 1 сентября пройдут для первоклассников и выпускников школ. В остальных же классах в День знаний запланированы классные часы.

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Назад. 19 августа 2021 Вперед.
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Линейки в школах Самарской области 1 сентября 2021 года пройдут только для 1 и 11 классов
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Линейки в школах Самарской области 1 сентября 2021 года пройдут только для 1 и 11 классов

В Самарской области идет подготовка к началу нового учебного года. Во вторник, 17 августа, на заседании областной антитеррористической комиссии обсуждался вопрос обеспечения безопасности школьников в День знаний и весь год.

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