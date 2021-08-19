Гандбольная "Лада" вышла в финал кубка МФГ

19.08.2021 14:01 Читали 57

В Москве прошли матчи третьего игрового дня Кубка Московской федерации гандбола, участником которого является тольяттинская "Лада". Обыграв звенигородскую "Звезду" со счетом 36:32 (21:15), тольяттинки вышли в финал, в котором встретятся с ЦСКА.

Оппоненты без раскачки развили максимальную скорость, успев за пять минут наколотить друг другу семь мячей. Тольяттинки при этом оказались на минимальном расстоянии впереди. Солидного размера их преимущество достигло на 12-й минуте, когда тремя сухими выстрелами кряду разразилась Наталья Решетникова, а Валентина Войтулевич "съела" два подряд "семерика" (4:10).

Натруженную разницу "Лада" сохранила к перерыву, а через три минуты с небольшим после него и вовсе оторвалась от звенигородок на дистанцию в девять мячей. К 47-й минуте они пять мячей отыграли, а на 51-й, несмотря на численное меньшинство, свели свое отставание к тревожным для волжанок "минус трем".

Целой серией "спасений" помогла своей защите Дарья Деревень. И за три с половиной минуты до финальной сирены все вернулось восвояси (30:36). Хотя на самом финише без заметных сбоев в механизме "Лады" вновь не обошлось. Ее главный тренер Алексей Алексеев резкие перепады в ходе матча объяснил осознанной ротацией состава, негативно высказался в отношении оборонительных действий своих подопечных в условиях численного большинства и выразил уверенность в том, что в официальных поединках игра будет совсем иной.