Самарские врачи спасли руку мальчику из Жигулевска

19.08.2021 11:00 Читали 47

Врачи Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска. Вместе с семьей Егор Краснов попал в серьезную аварию в начале этого года. На реанимобиле службы санавиации с тяжелыми травмами ребенка доставили в областную больницу им.Середавина.

В Самаре за его жизнь боролись самые лучшие специалисты. Правая рука у мальчика была практически отделена на уровне верхней части плеча, был серьезно поврежден кишечник.

«Операция длилась около 7 часов. Мы всегда стараемся сохранить все органы, насколько это возможно. В ходе операции пришлось делать полную ревизию сосудистонервного пучка, шов накладывался на все мышцы, потому что отрыв конечности был полный. Изначально шансы на то, что мы спасем руку, и ее функция восстановится, были минимальные. И мы очень рады, что все закончилось благополучно», — признается заведующий детским травмпунктом больницы им.В.Д.Середавина Сергей Сушаков.

«Нам удалось провести операцию так, чтобы реабилитация у ребёнка прошла гораздо быстрее. Всё срослось, и ничего на данный момент парня не беспокоит», — рассказывает хирург больницы им. Середавина Дмитрий Быков.

«Я боялась за жизнь сына, просто боялась его потерять. Когда он открыл глаза, и мы смогли поговорить, это было счастье», — вспоминает мама Егора Лариса Краснова.

Уже после проведенного курса реабилитации врачи продолжают принимать активное участие в восстановлении работоспособности правой руки ребенка – оказывают консультации и дают рекомендации по применению различных методик. А родители искренне благодарят самарских специалистов за «уникальные руки, которые справляются даже с самой сложной болезнью», говорят «спасибо за доброе сердце, искренность и ответственность, с которыми врачи подходят к каждому пациенту». «Сегодня ходили на Волгу, он у нас плавает – спасибо вам большое за это. Также поставили шведскую стенку дома, там занимаемся тоже, делаем гимнастику», — с гордостью рассказывает врачам о достижениях сына Лариса.

Оперативно оказать специализированную медицинскую помощь мальчику во многом удалось благодаря работе службы санавиации. Это консультативно-диагностическое отделение, в которое входят хирурги, реаниматологи, травматологи, круглосуточно оказывает экстренную медицинскую помощь жителям по всей области. В год спасают до 850 жизней.

«Квалификация наших специалистов очень высокая. Она позволяет делать самые сложные операции современными методами, и не надо разрезать грудную клетку или брюшную стенку. Это позволяет ребенку буквально на третьи-четвертые сутки уходить домой, быстро восстанавливаться и спокойно заниматься физкультурой, спортом», — подчеркивает заместитель главного врача по педиатрии областной больницы им. В.Д.Середавина Наталия Куликова.

Год назад у службы появился также вертолет. Воздушный транспорт в распоряжение медработников поступил в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Работа санавиации в регионе возобновлена при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие системы здравоохранения, оказание своевременной и качественной медицинской помощи жителям – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей. Вертолет помогает эвакуировать из отдалённых районов области для оказания специализированной медпомощи людей в тяжелом состоянии: с политравмой, новой коронавирусной инфекцией, после дорожных аварий. Так, за год на воздушном транспорте в больницы региона доставили более 150 пациентов.