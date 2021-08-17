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Начинается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им!"

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17 августа начнется регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им!". Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят "Ростелеком" и Координационный центр национального домена сети интернет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора. Онлайн-чемпионат пройдет 9–25 ноября 2021 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф.

Регистрация участников продлится до 8 ноября включительно. Объявление результатов намечено на 9 декабря.

Главная тема онлайн-чемпионата в этом году — "Цифровое государство". Задания будут посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу. И специальная тема — "20 лет Координационному центру доменов .RU/.РФ".

Участники чемпионата смогут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в школьные команды.

Участие в чемпионате — это возможность проверить свои знания в области интернет-технологий, получить звание чемпиона и ценные призы от организаторов. Для первых пяти мест в индивидуальном и командном зачетах предусмотрены дипломы и ценные призы (планшет, смартфон, фитнес-часы, 3D-ручка или bluetooth-наушники и другие). Участники онлайн-чемпионата, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

"Изучи интернет — управляй им!" — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

"Быстро меняющие мир цифровые технологии не рождаются сами по себе, за ними всегда стоят люди с особенным видением. Пандемия в еще большей степени обозначила ускорение перехода бизнеса и госструктур к "цифре", а потому потребность в молодых кадрах, способных развивать инновационную экономику, стала острой как никогда. Молодое поколение совершенно точно будет жить в цифровом государстве, а значит, без широких знаний в области цифровых технологий и интернет-безопасности в скором времени будет не обойтись", — отметил директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев.

За десять лет существования проекта "Изучи интернет — управляй им!" в нем приняли участие более 150 тысяч школьников из всех регионов России.

В проект "Изучи интернет — управляй им!" входят:

  • образовательный портал "Знания" — интерактивная игра, состоящая из 27 модулей (их число ежегодно пополняется), которые посвящены разным темам, связанным с информационными технологиями;
  • мобильное приложение — содержит серию тестов по истории и устройству интернета, работе браузеров и ИТ-сервисов, интернет-культуре и цифровой безопасности, позволяющих закрепить полученные на портале знания в любом месте и в удобное время. Приложение доступно в Google Play, App Store, Windows Phone и Windows Store;
  • викторина — более 750 блиц-вопросов по интернет-культуре, безопасности, истории и устройству интернета и ИТ-сервисов;
  • словарь интернета — термины, слова, аббревиатуры, связанные с интернет-рекламой, SEO, геймдевом, компьютерными сетями, искусственным интеллектом, интернетом вещей, дистанционным образованием и безопасностью в интернете.
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Назад. 17 августа 2021
Начинается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет — управляй им!"

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