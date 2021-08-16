СК возбудил дело после столкновения катера и баржи под Самарой

Ранее ведомство сообщало, что вечером 14 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул, четверо мужчин пропали без вести.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по факту столкновения катера и баржи, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время допрашиваются свидетели, проведен осмотр баржи, готовится к назначению ряд экспертиз, спасатели продолжают поиски пропавших мужчин.