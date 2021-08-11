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В аэропорту «Курумоч» полицейские спасли пассажирку от верной смерти

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На днях в самарском аэропорту «Курумоч» произошло ЧП. Одной из женщин внезапно стала плохо и она потеряла сознание. Она лежала на полу и не подавала признаков жизни.

Свидетелем происшествия стал сотрудник транспортной полиции, младший сержант Олег Бондарь. Патрульный немедленно вызвал медиков, а также своего коллегу, лейтенанта Владимир Сальников. Также, к ним присоединился один из пассажиров. Вместе они провели необходимые реанимационные действия и буквально вытащили пострадавшую с того света. Благодаря своевременной помощи, у нее появился пульс и она начала дышать.

Позже медики выяснили, что 72-летняя жительница Хабаровского края пережила клиническую смерть. После курса терапии она уехала домой. Во время телефонного разговора она поблагодарила своих спасителей, особенно отметив своевременные и профессиональные действия Олега Бондаря.

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Новости

Назад. 11 августа 2021
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В аэропорту «Курумоч» полицейские спасли пассажирку от верной смерти
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