Жителям частных домов в Самаре в 2021 году компенсируют 75% платы за вывоз мусора

11.08.2021 13:14 Читали 3

Вопрос компенсации за обращение с твердыми коммунальными отходами находится на стадии обсуждения в Областной думе.

Депутаты фракции "Единая Россия" предложили новую меру поддержки для жителей Самарской губернии, проживающих в частных домах.

Их инициативу поддержал и губернатор нашего региона Дмитрий Азаров.

Проблема вывоза мусора остается актуальной в течение многих лет. Граждане уже давно просят частичную компенсацию, ведь платить им приходится не только за жилые помещения, но и за дворовые постройки, что обходится в круглые суммы.

Александр Живайкин сообщил, что 80 квадратных метров в большинстве домовладений — жилая площадь. А остальное, выше 250 кв. м.- гаражи и подсобки. Именно на эту площадь будет предложена компенсация.

Сейчас выясняется, как эта реформа отразится на областном бюджете, а в скором времени решение будет оформлено и вступит в силу.