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На Олимпиаде в Токио спортсмены Самарской области добавили в копилку сборной России 4 серебряные медали

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В воскресенье, 8 августа, в Токио официально завершились XXXII летние Олимпийские игры. От Приволжского федерального округа в составе олимпийской сборной победили 18 спортсменов в таких видах спорта как: фехтование, спортивная и художественная гимнастика, стрельба, греко-римская борьба, плавание, волейбол, прыжки с шестом. Из 20 завоеванных медалей – 3 золотые, 3 бронзовые и 14 серебряных.

От Самарской области в состав сборной России было отобрано 13 спортсменов. Однако, каратистка Анна Чернышева не была допущена до участия в Олимпиаде в связи с положительным тестом на COVID-19, сданным накануне старта соревнований. В итоге 12 спортсменов Самарской области завоевали серебряные медали. Прекрасный количественный и качественный результат по привезенным наградам среди регионов ПФО, но главное – Самарская область подарила болельщикам поистине незабываемые моменты!

Впервые на одной Олимпиаде самарские фехтовальщики выиграли сразу награды. Ранее фехтовальщики Самарской области завоевывали медали на Олимпиадах в 1992 и 1996 годах (1 бронза и 1 серебро соответственно). Победителями и героями вернулись на Самарскую землю шпажист Павел Сухов, выигравший серебро в командном турнире, рапиристы Кирилл Бородачёв и Антон Бородачёв, также ставшие серебряными призерами в командных соревнованиях.

Воспитанница и игрок гандбольного клуба «Лада» (г. ТольяттиОльга Фомина в составе сборной России (Олимпийский комитет России) заняла 2 место в женском гандбольном турнире. Главным тренером гандбольной команды выступал наставник тольяттинской «Лады» Алексей Алексеев.

Гребец Александр Вязовкин, занявший в финале Олимпийских игр 5 место, в масштабе страны произвел настоящий фурор. С 1988 года отечественные гребцы не выходили в финалы Олимпиад в академической гребле (одиночка). Болела и переживала, без преувеличения, вся Россия, и, несмотря на 5-е место, Александр для всех болельщиков вернулся с игр победителем.

Не обошли стороной самарских спортсменов и намеки на допинг. За 10 дней до начала Олимпиады, 12 июля, Всемирное антидопинговое агентство временно отстранило от участия пловца Александра Кудашева. После поданной апелляции наш спортсмен принял участие в соревнованиях. Арбитр, назначенный на дело, вынес решение о не предоставлении веских доказательств, которые могли бы установить факт совершения антидопингового нарушения. В итоге пловец самарской области завершил выступление в ½ финала, заняв 12 место. И это тоже победа – самарская спортивная школа убедительно доказала: у нас «чистый» спорт с безупречной репутацией.

В Играх также участвовали Дарья Межецкая – дзюдо (4 место в командном миксте), Андрей Юдин – прыжки на батуте (6 место), Виолетта Храпина – фехтование (8 место в командном турнире по шпаге), Александр Лифанов – современное пятиборье (10 место). Екатерина Круглова (велоспорт – BMX) и Анастасия Лагина (ГК «Лада», гандбол) остались в резерве сборной.

И каждая победа, каждое спортивное достижение – показатель общего развития спорта в Самарской области. В Стратегии лидерства Самарской области развитию спорта, в том числе развитию детского и массового спорта и развитию спортивной инфраструктуры, уделено особое внимание. Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Путиным, находится на контроле у Губернатора Самарского области Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу по строительству объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом. В этом году благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в Самарской области будет построено 6 универсальных спортивных площадок, 2 ФОКа открытого типа, 2 площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, будет завершена реконструкции Дворца спорта в Самаре. Ведется строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка», футбольного манежа около стадиона «Солидарность Арена», поставляется новый инвентарь и экипировка для спортивных школ.

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