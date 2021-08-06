ПСБ запустил вклад "Сильная ставка" под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов

06.08.2021 11:46 Читали 67

ПСБ предложил новый вклад "Сильная ставка" с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.

Минимальный размер вклада - 1 млн рублей, срок размещения - 397 или 732 дня по ставке от 6,65% до 6,95% годовых в зависимости от суммы и срока. По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия. Депозит "Сильная ставка" можно открыть в любом отделении ПСБ.

Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов - по вкладам "Весомый процент", "Онлайн-вклад", "Мой доход", "Моя копилка", "Мои возможности", "Акцент на процент" и "Про запас".

"Мы внимательно следим, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствуем условия сберегательных продуктов банка. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок привлечения средств физлиц. Мы видим, как изменились настроения вкладчиков, и отмечаем повышение интереса к классическим сберегательным продуктам - вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планирования сбережений", - отмечает руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.