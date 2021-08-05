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Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболу

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Зрителей Wink ждут матчи одного из самых зрелищных футбольных соревнований в мире. Чемпионат Франции занимает в таблице коэффициентов УЕФА пятое место. Среди звезд Лиги 1 — такие известные имена, как Килиан Мбаппе, Неймар и российский полузащитник Александр Головин.

Все матчи в видеосервисе Wink буду транслироваться в прямом эфире. Первый матч сезона можно будет посмотреть уже 6 августа: "Монако" сыграет с клубом "Нант". Трансляция начнется в 21:55 по московскому времени на телеканале "Футбол 2".

Чемпионат Франции по футболу проходит с августа по май. 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон и проводит в общей сложности 38 игр. Большинство игр транслируется в прайм-тайм в выходные дни.

Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом. Клубы, занявшие последние два места, отправляются во вторую лигу. Соответственно, первые две команды Лиги 2 занимают их место в высшем дивизионе.

"Медиа-Телеком", совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома", приобрела права на трансляцию чемпионата Франции по футболу. Все матчи французской Лиги 1 можно будет увидеть только в видеосервисе Wink.

С 2018 года компании "Медиа-Телеком" принадлежат эксклюзивные права на показ турниров UFC, а в 2019 году запущен тематический канал UFC ТВ, который стал одним из самых успешных спортивных телеканалов в видеосервисе Wink.

Также в Wink можно посмотреть чемпионат Бразилии по футболу — компания "Медиа-Телеком" в 2020 году выкупила эксклюзивные медиаправа.

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Новости

Назад. 05 августа 2021 Вперед.
Wink покажет все матчи чемпионата Франции по футболу
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