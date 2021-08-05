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В поселке Рощинский коммунальщики готовятся к зиме

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Подготовка к зиме и благоустройство территорий — вот приоритет в работе коммунальщиков в летние месяцы. 4 августа руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе Александр Живайкин проверил ход работ в пгт Рощинский. Сейчас здесь идет активная замена водовода. Подрядчик использует технологию бурения, что позволяет избежать большого объема земляных работ и максимально сохранить покрытие проезжей части, тротуаров и газонов.

На встрече с депутатом жители Рощинского рассказали, что перемены в облике их поселка заметны каждому. Раиса Александровна переехала с мужем-военнослужащим в Рощинский из Германии. Тогда поселок производил унылое впечатление: обшарпанные дома, неухоженные скверы… Сейчас, по словам Раисы Александровны, Рощинский стал напоминать ее немецкий городок, оставшийся в воспоминаниях.

"Развитию инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов региона сейчас уделяется большое внимание. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров держит на личном контроле эти вопросы. Благодаря его работе в регион приходят серьезные федеральные средства. Задача депутатского корпуса — контроль за ходом работ по благоустройству. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем наш регион еще краше!" — уверен Александр Живайкин.

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Новости

Назад. 05 августа 2021
В поселке Рощинский коммунальщики готовятся к зиме
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