Общественный транспорт в Самаре оснастят бактерицидными рециркуляторами

05.08.2021 08:42 Читали 4

В Самаре под председательством Главы Самары Елена Лапушкиной состоялось заседание городского штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

По последним данных число заболевших ковидом горожан увеличилось. За прошедшую неделю "Covid-19" заразились 1236 человек. По уровню заболеваемости Самара сейчас занимает четвертое место в области.

По поручению Елены Лапушкиной во всех районах города будут усилены контрольные мероприятия, направленные на выявление нарушений эпидрежима.

Руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин рассказал, что с сентября текущего года в общественном транспорте Самары планируется поэтапное внедрение источников ультрафиолетового излучения, так называемых «дезаров».

«Эти устройства уничтожают бактерии, микробы и вирусы и обеспечат обеззараживание салонов подвижного состава. Ими планируется оснастить весь подвижной состав: автобусы, трамваи, троллейбусы, а также станции метрополитена», - отметил Сергей Маркин.

Сейчас готовится необходимая документация, прорабатываются возможные графики поставки оборудования.

«Начать установку «дезаров» в общественном транспорте планируется к сентябрю. Работа в этом направлении уже ведется. Необходимо рассмотреть варианты компенсации затрат для частных предприятий, чтобы они также смогли приобрести рециркуляторы», - подчеркнул Первый заместитель Главы города Максим Харитонов.