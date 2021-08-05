Тольяттинская каратистка Анна Чернышева снялась с Игр в Токио из-за положительного теста на Covid-19

05.08.2021 08:40 Читали 6

Федерация каратэ России сообщила, что спортсменка из Самарской области Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста на коронавирус.

Тольяттинская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на Covid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест, сообщила пресс-служба Федерации карате России в Instagram.

"Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей Федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами", - пожелали в ФКР.

Анна Чернышева была единственной каратисткой, отобранной от РФ на Олимпиаду в Токио. 5 августа она должна была выступить в кумите в весовой категории до 55 кг. 19-летняя спортсменка является действующей чемпионкой Европы.