В Самаре против ректора университета возбудили дело о мошенничестве

05.08.2021 07:38 Читали 10

Против ректора Самарского экономического университета и замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям возбудили уголовное дело о мошенничестве на 3,5 миллиона рублей.

Следствие считает, что в декабре 2020 года подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ. По мнению следствия, эти исследования не были актуальными для вуза. Исполнителю университет перечислил 3,5 млн рублей за работу, но ее результаты так и не были получены.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Согласно открытой информации, ректором Самарского экономического университета является 49-летняя Светлана Ашмарина. Она занимает этот пост с 2019 года.