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Пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Турции выплатят средства из резервного фонда Губернатора Самарской области

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Глава региона Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом 2 августа в Турции.

Один миллион рублей выплатят семьям погибших в аварии, пятьсот тысяч — тяжело пострадавшим, двести тысяч рублей – получившим травмы средней и легкой степени тяжести.

Средства выделят из резервного фонда Губернатора Самарской области.

Напомним, что по поручению губернатора Дмитрия Азарова действует областной оперативный штаб в связи с ДТП на территории турецкой провинции Анталья. Областные власти находятся на прямой связи и взаимодействуют с МИД РФ, Минздравом РФ, Ростуризмом, компанией-перевозчиком «Интурист».

Генконсульство России в Анталии при взаимодействии со страховой компанией занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших.

Проводится работа по доставке на родину жителей региона, которых выписали из турецкого госпиталя и чье состояние не вызывает опасений у врачей.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопросы оказания всей необходимой помощи нашим туристам.

«Имеется исчерпывающая информация о состоянии наших земляков и о том, какие применяются методы лечения», — отметил Дмитрий Азаров. – «Уверен, мы решим все вопросы по доставке на территорию России жителей региона. Самое тесное взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами здесь выстроено».

В регионе уже проводится работа с родственниками наших туристов. Медицинские и психологические службы Самарской области готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку как самим пострадавшим, так и их родным и близким.

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Назад. 05 августа 2021
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Пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Турции выплатят средства из резервного фонда Губернатора Самарской области
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