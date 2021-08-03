Анастасия Павлюченкова принесла России победу на Олимпиаде

03.08.2021 07:11 Читали 11

На Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) 1 августа Андрей Рублев и уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова выиграли золотые медали на теннисном турнире в смешанном разряде, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Соотечественники Аслан Карацев и Елена Веснина стали серебряными призерами. Это второй в истории Игр финал, где друг против друга сыграли представители России. В 2008 году на Олимпиаде в Пекине в финале встретились Динара Сафина и Елена Дементьева.