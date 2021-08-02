02.08.2021 17:19 Читали 12

Начиная с 1 августа 2021, клиентам компании "ВСК - Линия жизни" к оформлению доступна программа инвестиционного страхования жизни "Линия дохода. Драйвер роста" с увеличенной ставкой ежегодного купона 10%.

По программе ИСЖ "Линия дохода. Драйвер роста" клиенты имеют возможность получить доход 10% годовых при положительной динамике акций. Инвестиционная стратегия основана на принципе диверсификации: базовый актив состоит из акций компаний-лидеров рынка в банковском, технологическом, автомобильном, потребительском секторах экономики. Программа заключается на 5 лет.

Если на дату выплаты стоимость акций одной или нескольких компаний в корзине программы снизилась, благодаря механизму "Купонная память" вы сохраните возможность получить доход. "ВСК - Линия жизни" начислит очередной купон и все невыплаченные ранее, когда акции либо повторят "точку входа", либо превысят её, пусть даже и незначительно. При этом, вне зависимости от динамики акций, по окончании программы вы вернёте все вложенные средства.

Оформить программу с размером ежегодного купона 10% можно на сайте компании.