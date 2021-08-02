ВСК застраховала монументальную композицию "Союз поколений десантников"

02.08.2021 15:19 Читали 31

Торжественное открытие памятника — монументальной композиции "Союз поколений десантников" прошло в Уфе. Компания ВСК застраховала скульптуру на сумму 25 млн рублей.

Три скульптуры на фоне знамени с эмблемой ВДВ символизируют три поколения военных десантников: поколение времен Великой Отечественной войны; воинов-интернационалистов; военнослужащих нашего времени. Фигура мальчика — это символ подрастающего поколения защитников Отечества, равняющегося на героические традиции своих отцов и дедов. Автором композиции выступил уфимский скульптор Артем Зеленин.

"Эстетика памятника отражает крепкую связь всех поколений военных десантников и подрастающих защитников Отечества. Эта незримая, но очень важная связь откликается в сердцах сотрудников нашей компании, поэтому мы приняли решение обеспечить страховую защиту нового монумента в уфимском парке Победы", — отметил Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК.