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ВСК застраховала монументальную композицию "Союз поколений десантников"

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Торжественное открытие памятника — монументальной композиции "Союз поколений десантников" прошло в Уфе. Компания ВСК застраховала скульптуру на сумму 25 млн рублей.

Три скульптуры на фоне знамени с эмблемой ВДВ символизируют три поколения военных десантников: поколение времен Великой Отечественной войны; воинов-интернационалистов; военнослужащих нашего времени. Фигура мальчика — это символ подрастающего поколения защитников Отечества, равняющегося на героические традиции своих отцов и дедов. Автором композиции выступил уфимский скульптор Артем Зеленин.

"Эстетика памятника отражает крепкую связь всех поколений военных десантников и подрастающих защитников Отечества. Эта незримая, но очень важная связь откликается в сердцах сотрудников нашей компании, поэтому мы приняли решение обеспечить страховую защиту нового монумента в уфимском парке Победы", — отметил Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК.

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Назад. 02 августа 2021
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