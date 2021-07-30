"Автобан" поможет региону вздохнуть свободней

30.07.2021 10:07 Читали 20

Специализация "Автобана" — магистрали мирового уровня. На его счету Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), реконструкция федеральных трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева". Сейчас компания участвует в создании международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай". Его составные этапы — скоростная магистраль М-12 "Москва — Казань" и обход Тольятти. В Самарской области новая трасса протяженностью 98 км первой технической категории и мост длиной почти 4 км будут готовы уже к концу 2023 года.

Заработанный авторитет

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" — одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний с портфелем заказов объемом 326 млрд рублей и долей рынка 10%. Компания строит дороги, мосты, развязки и эстакады уже более 50 лет. За это время "Автобан" выполнил свыше 200 контрактов с более чем 20 госзаказчиками. Команда высокопрофессиональных специалистов, собственные производственные мощности, современная техника и лаборатории позволяют воплощать в жизнь проекты любой сложности.

С 2012 года холдинг — активный участник государственно-частного партнерства. Его партнерами по концессиям становились государственные компании федерального уровня и областные администрации. Специалисты холдинга детально просчитывают экономику проекта от идеи до финансовой эффективности после завершения инвестиционной фазы. Реализованные в рамках ГЧП ЦКАД-3 и ЦКАД-4, федеральная трасса М-3 "Украина" и дорога в Республике Коми подтверждают, что "Автобан" — надежный концессионер. Успешное привлечение "длинных" заемных средств в проекты обеспечил холдингу репутацию не только успешного концессионера, но и надежного финансового партнера, с которым охотно работают ведущие российские банки и фонды. "Мы можем не только инвестировать собственные средства, но и привлекать "длинные" заемные деньги банков и фондов развития, — рассказывает генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев. — Для строительства ЦКАД-4 мы привлекли финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. на 17 лет от синдиката банков, в составе которого крупнейшие кредитные организации страны, а для завершения ЦКАД-3 — 35,5 млрд руб. сроком до конца 2033 года".

Грандиозный ЦКАД

"Автобан" построил 200 из 336 километров Центральной кольцевой автомобильной дороги — первой цифровой автомагистрали в России. ЦКАД-4 дорожники сдали на 10 месяцев раньше срока. Для этого на стройплощадке ежедневно трудились 4000 человек и 670 единиц техники.

Новое кольцо с разрешенной скоростью 110 км/ч идет в обход всех городов и сел и пересекает 13 федеральных трасс. Дорожники возвели на нем 225 искусственных сооружений и 18 развязок.

Интеллектуальная транспортная система "Свободный поток" дает возможность не только не останавливаться для оплаты проезда, но даже не притормаживать. Благодаря специальным антеннам деньги автоматически списываются с помощью транспондера. Если транспондера нет, то камера распознает госномер машины, и оплатить проезд можно онлайн в течение пяти дней.

Полностью кольцо ЦКАД замкнулось совсем недавно, в начале июля, однако эффект заметен уже сейчас: МКАД разгрузился на 16% и на 15% снизилось количество ДТП. Объем частных инвестиций только в границах Новой Москвы, по оценке экспертов, составляет 250 млрд рублей. Всего на прилегающих к ЦКАД территориях планируется построить более 4 млн квадратных метров недвижимости и создать более 600 тыс. новых рабочих мест.

"Гринпис" может спать спокойно: чтобы не навредить живой природе, "Автобан" построил на ЦКАД семь экодуков, установил 60 тыс. квадратных метров шумозащитных экранов и специальную металлическую защитную сетку. Экодук — это специальный мост или тоннель, по которым олени, лоси и другие лесные животные безопасно переходят на другую сторону дороги. А защитная металлическая сетка выводит их к безопасному переходу и бережет от попадания под колеса машин. Это, кстати, гарантия безопасности не только животных, но и автомобилистов.

Великий шелковый путь возвращается

Китай, Казахстан и Россия возрождают великий шелковый путь. Современная его версия называется международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай". Это 8,5 тыс. километров, из которых более 2 тыс. километров протянется по территории России.

Прямое соединение двух стремительно растущих мировых экономик — Китая и Западной Европы — включает Россию в один из самых влиятельных мировых транспортных коридоров, — подтверждает генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев. — Он станет реальным конкурентом торговым маршрутам через Суэцкий канал и навсегда изменит карту мировых грузопотоков, станет удобной альтернативой перегруженному железнодорожному пути, придаст колоссальный импульс развитию логистики, инфраструктуры и деловых связей Евразийского континента и российских регионов.

Один из этапов нового великого шелкового пути — обход Тольятти. Новая магистраль протянется на 98 километров, в ее состав войдут три развязки и 3,7-километровый мост через Волгу — его возведут подрядчики, которые строили Крымский мост. Трасса относится к технической категории IБ, что означает скоростную магистраль с центральной разделительной полосой и без пересечений в одном уровне с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями и пешеходными переходами.

Что же даст жителям Самарского региона "Обход Тольятти"?

В первую очередь, новая магистраль в обход города разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, где сейчас можно встать в пробку даже глубокой ночью. Обеспечит быстрый и удобный подъезд к Особой экономической зоне "Тольятти", технопарку "Жигулёвская долина", АВТОВАЗу и другим предприятиям Самарско-Тольяттинской агломерации. Без тысяч ежедневных транзитных большегрузов Тольятти станет гораздо более чистым, безопасным и комфортным для проживания городом.

Проект уже получил высокую оценку Организации объединённых наций и победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА".

Сейчас строительно-монтажные работы выполнены на 25%, к концу года этот показатель вырастет до 40%. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.